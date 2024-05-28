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Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak mı? #9917

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Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'de 24. şampiyonluğunu ilan etti. Peki, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak mı?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayarak tarihinde 24. lig şampiyonluğunu kazandı. Peki, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak mı?

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT KATILACAK MI?

Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi play-off turu oynayacak. Galatasaray, tek ön elemeyi geçmesi durumunda gruplarda yer alacak.

Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda kuralar 5 Ağustos 2024 tarihinde çekilecek. Play-off turunda ilk maçlar 20-21 Ağustos, ikinci maçlar ise 27-28 Ağustos tarihinde oynanacak.

Play-off turunda 14 takım mücadele edecek ve 7 takım Şampiyonlar Ligi gruplarına adını yazacak.

Galatasaray ile birlikte play-off turunda doğrudan Kızılyıldız, İsviçre Ligi Şampiyonu ve Ukrayna Ligi şampiyonu mücadele edecek.

Galatasaray'ı play-off turunda Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Kızıl Yıldız (Sırbistan), Young Boys (İsviçre), Dinamoz Zagreb (Hırvatistan) ve PAOK (Yunanistan) gibi dişli rakipler bekliyor.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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