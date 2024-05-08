FTX, Yeni Planla Milyarlarca Dolar Ödeme Planlanıyor

FTX iflas sürecinde alacaklıların yüzünü güldürecek yeni bir plan açıkladı. Şirket, alacaklıların büyük çoğunluğuna yatırımlarının yüzde yüzünden fazlasını geri ödemeyi taahhüt ediyor.

FTX, Yeniden Yapılanma ile Alacaklılara Umut Vaat Ediyor

İflas sürecini yöneten kripto para borsası FTX, yeniden yapılandırma planını açıkladı. Plan, alacaklıların yüzde 98'ine taleplerinin en az yüzde 118'ini ödemeyi öngörüyor. Şirket, kalan alacaklılar için ise ana paralarını ve yatırımlarının zaman değerini telafi edecek ekstra milyarlarca dolar ödemeyi öneriyor.

FTX CEO'su John J. Ray III yaptığı açıklamada, "İflas taleplerinin tamamını ve hükümet dışı alacaklılara faizleri içeren bir Bölüm 11 planı sunmaktan memnuniyet duyduğumuzu belirtmek isterim." dedi.

Şirketin son planı, FTX'in 2022'de yaşanan çöküşünden etkilenen müşteri ve alacaklıları için varlıklarının konumuna bakılmaksızın merkezi bir ödeme yapılmasını hedefliyor. Toplam nakit değerinin 14.5 milyar ila 16.3 milyar dolar arasında olduğu tahmin edilen plan, henüz kesinleşmemiş olup, ABD İflas Mahkemesi'nin onayına sunulacak.

Plan kapsamında, 50.000 doların altındaki izin verilen alacaklara sahip olanlar, mahkemenin onayıyla yüzde 118 oranında tazminat alabilecekler. FTX'in ödeme önerisi, planın yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 60 gün içinde gerçekleştirilmesini öngörüyor.

FTX'in çöküşü esnasında sınırlı miktarda Bitcoin ve Ether bulundurması nedeniyle, son dönemdeki kripto para değer artışlarından faydalanamadığı belirtiliyor. Açıklamaya göre, şirket, Alameda ve FTX Venture gibi işletmeler tarafından yönetilen çeşitlilik arz eden bir varlık portföyünü nakde çevirdi.

FTX'in iflas süreci, yöneticilerin yasadışı işlemleri sonucunda başlamış ve şirketin likidite krizine sürüklenmesine neden olmuştur. Şirketin eski CEO'su Sam Bankman-Fried, geçtiğimiz yıl Kasım ayında müşteri ve yatırımcıları dolandırmakla suçlanmış ve yedi suçlamadan suçlu bulunarak Mart ayında yaklaşık 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.