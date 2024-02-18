FRED NE ZAMAN DÖNECEK? İşte Fred'in sahalara döneceği maç ve tarihi!

Fred ne zaman dönecek? Sorusu, son zamanlarda birçok taraftar tarafından merak edilmekte ve araştırılmakta. Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Fred ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Peki Fred ne zaman dönecek? Fred hangi maçta, ne zaman oynayacak?

FRED NE ZAMAN DÖNECEK?

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; çarşamba günü düz koşulara başlayacak olan Fred, 19 Şubat'ta bir kez daha MR kontrolüne girecek ve ardından takımla birlikte çalışmalara katılacak. Fred, şuanki iyileşme hızında giderse 25 Şubat'ta Kadıköy'de oynanacak olan Kasımpaşa maçının kadrosunda yer alacak ve forma giyecek.

Sarı lacivertlilerin Samsunspor ile oynadığı maçın 86. dakikasında sakatlanan ve sağ bacak uyluk ön bölgesindeki tendonda yırtık tespit edilen Fred'in 6 haftada geri dönmesi bekleniyor. Kan dolaşımını hızlandıracak özel bir tedavi programı uygulanan Fred'in son MR sonucu beklenenden daha iyi çıktı.