Frankfurt-Galatasaray maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? Galatasaray Frankfurt muhtemel 11'ler!

Uefa Şampiyonlar Ligi heyecanı, temsilcimiz Galatasaray için Almanya deplasmanında Eintracht Frankfurt karşılaşmasıyla başlıyor. 2025-2026 sezonunun ilk haftasında Frankfurt Stadı'nda oynanacak mücadele, Türkiye Saati ile 22.00'de başlayacak. Müsabakada İtalyan hakem Marco Guida görev alırken, yardımcılıklarını Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti yapacak. Dördüncü hakem ise Daniele Chiffi olacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Peki, Frankfurt-Galatasaray maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? İşte, Galatasaray Frankfurt muhtemel 11'ler!

FRANKFURT-GALATASARAY MAÇ KADROSU İLK 11'LER BELLİ OLDU MU?

Galatasaray cephesinde gözler, maç kadrosu ve ilk 11 tercihlerine çevrilmiş durumda. Sarı-kırmızılı teknik direktör Okan Buruk'un, ligdeki başarılı performansını Şampiyonlar Ligi sahnesine taşımak için sahaya sürmeyi planladığı 11 merakla bekleniyor. Öte yandan, güçlü rakip Eintracht Frankfurt'un da kendi sahasında avantaj sağlamaya çalışacağı kritik maçta, kadro tercihleri maçın kaderini belirleyebilir.

GALATASARAY FRANKFURT MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray'ın UEFA kadrosunda önemli isimler yer alıyor. Kalede Uğurcan Çakır'ın bulunması beklenirken, savunmada Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Eren Elmalı gibi tecrübeli isimlerin forma giymesi olası görünüyor. Orta sahada ise Lucas Torreira, Berkan Kutlu ve Leroy Sane gibi dinamik oyuncuların görev alması beklenirken, hücum hattında Mauro Icardi, Yunus Akgün ve Victor Osimhen dikkat çeken isimler arasında.

Frankfurt ise geçen sezon Bundesliga'yı üçüncü sırada tamamlayarak doğrudan Şampiyonlar Ligi biletini aldı. Alman ekibinde savunma ve orta saha hattında güçlü isimler bulunuyor. Bundesliga'da 3 maçta 2 galibiyet ve 1 yenilgi alan Frankfurt, özellikle hücumda yaratıcı oyuncuları ile dikkat çekiyor. Son maçta Bayer Leverkusen'e karşı eksik kalmasına rağmen mücadeleyi sürdürdü.

GALATASARAY MUHTEMEL 11

Kaleci: Uğurcan Çakır

Defans: Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Jakobs

Orta saha: Lucas Torreira, Berkan Kutlu, Leroy Sane

Forvet: Mauro Icardi, Victor Osimhen, Yunus Akgün

Teknik direktör Okan Buruk'un bu kadro ile hem savunmada sağlam durması hem de hızlı hücum organizasyonları kurması bekleniyor. Takımın formda isimleri Icardi ve Osimhen, gol yollarında etkili olmak için hazır durumda.

EINTRACHT FRANKFURT MUHTEMEL 11

Kaleci: Kevin Trapp

Defans: Evan Ndicka, Tuta, Martin Hinteregger, Mario Götze

Orta saha: Djibril Sow, Kristijan Jakic, Sebastian Rode

Forvet: Randal Kolo Muani, Rafael Borré, Daichi Kamada

Frankfurt, özellikle ev sahibi avantajını kullanarak galibiyet hedefliyor. Bundesliga'da gösterdikleri performans, hücumdaki etkili oyuncuları ve disiplinli savunmaları ile Galatasaray'a zorlu anlar yaşatabilir.

OSİMHEN FRAKFURT MAÇINDA OYNAYACAK MI?

TRT Spor'un haberine göre, Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Eintracht Frankfurt karşılaşması öncesinde yapılan son idmanda yer almadı. Bu gelişme, Osimhen'in Almanya'ya götürülecek oyuncular arasında olup olmayacağı konusunda soru işaretleri oluşturdu.