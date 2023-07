Fish and Chips tarifi! Masterchef Fish and Chips nasıl yapılır? Fish and Chips yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Fish and Chips hangi ülkenin?

Masterchef 19 Temmuz dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Fish and Chips yemeğini yapmasını istendi. Peki Masterchef Fish and Chips nasıl yapılır? Fish and Chips yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Fish and Chips yemeği tarifi! Fish and Chips nasıl yapılır? Fish and Chips yemek tarifi haberimizde...

FİSH AND CHİPS HANGİ ÜLKENİN YEMEĞİ? FİSH AND CHİPS NEDİR, NE DEMEK?

Fish and Chips, İngiliz mutfağının en ünlü yemeklerinden biridir. Bu lezzetli yemek, kızartılmış balık ve patates kızartmasıyla servis edilir.

FİSH AND CHİPS İÇİN MALZEMELER NELERDİR?

Balık için:

4 dilim beyaz balık filetosu (örneğin morina balığı veya alabalık)

1 su bardağı un

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 su bardağı bira veya soğuk maden suyu (hamur için)

Tuz ve karabiber (damak zevkine göre ayarlanabilir)

Patates kızartması için:

4 büyük patates

Ayçiçek yağı (kızartma için)

Tuz (servis için)

FİSH AND CHİPS NASIL YAPILIR?

Patates kızartması için, patatesleri soyun ve istediğiniz şekilde kesin (genellikle ince uzun şeritler şeklinde kesilir).

Patatesleri soğuk tuzlu suya koyun ve yaklaşık 30 dakika bekletin. Bu işlem patateslerin dışarıdaki fazla nişastasını alarak daha çıtır olmalarını sağlar.

Patatesleri iyice kurulayın ve kızgın ayçiçek yağında altın rengi olana kadar kızartın. Kızartılan patatesleri kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını emmesini sağlayın. Tuzlayın ve sıcak tutun.

Balık için, unu ve kabartma tozunu bir kaba koyun. Tuz ve karabiber ekleyin.

Bira veya soğuk maden suyunu ekleyerek pürüzsüz bir hamur elde edene kadar karıştırın. Hamur kıvamı koyu kremamsı olmalıdır.

Balık filetolarını tuzlayın ve her iki tarafını da una bulayın.

Una bulanan balık filetolarını hazırladığınız bira hamuruna batırın ve fazla hamurunu sallayın.

Kızgın ayçiçek yağında balık filetolarını altın rengi olana kadar kızartın. Kızartılan balıkları kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını emmesini sağlayın.

Fish and Chips'i sıcak olarak servis edin. Yanında limon dilimleri ve dilerseniz soslar (örneğin malt sirkesi veya tartar sosu) ile servis yapabilirsiniz.

Not: Ayçiçek yağı yerine başka bir bitkisel kızartma yağı da kullanabilirsiniz. Ayrıca, balık seçiminde tercihlerinize göre farklı beyaz balık filetoları kullanabilirsiniz. Bu yemeğin kızartma işlemi hızlı olmalıdır, bu nedenle malzemeleri hazırlarken kızartma yağını ısıtmayı unutmayın ve kızartma işlemine dikkatlice devam edin. Afiyet olsun!