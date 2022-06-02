Finalissima 2022 kim kazandı? Finalissima Arjantin - İtalya büyük final kazananı kim? Maç kaç kaç bitti, golleri kim attı? Finalissima özeti HD izle! - Haberler

Finalissima 2022 kim kazandı? Finalissima Arjantin - İtalya büyük final kazananı kim? Maç kaç kaç bitti, golleri kim attı? Finalissima özeti HD izle!
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Büyük final Finalissima sona erdi. Maçı Lionel Messi'nin önderliğinde Arjantin 3-0 kazandı. Maçın adamı Messi seçildi. Peki, Finalissima 2022 kim kazandı? Finalissima Arjantin - İtalya büyük final kazananı kim? Maç kaç kaç bitti, golleri kim attı? Finalissima özeti HD izleme linki var mı? İşte detaylar...
EURO 2020'de zafere ulaşan İtalya ile son Copa America şampiyonu Arjantin, Finalissima'da (Büyük Final) karşı karşıya geliyor. Maç sona erdi! Finalissima 2022 kim kazandı? Finalissima Arjantin - İtalya büyük final kazananı kim? Maç kaç kaç bitti, golleri kim attı? Finalissima özeti HD izle! Finalissima maç özeti izle! Finalissima gollerini kim attı? Finalissima maçı kaç kaç bitti?
Finalissima, Büyük Final anlamına geliyor. İtalya ile Arjantin, Avrupa ile Güney Amerika'nın kıta şampiyonu olarak karşı karşıya gelecek.
1 Haziran Çarşamba günü oynanacak İtalya - Arjantin maçı TSİ 21.45'te başlayacak. İtalyaArjantin karşılaşması S Sport ve S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak. Mücadele İngiltere'nin başkenti Londra'da yer alan Wembley Stadyumu'nda oynanacak.
Arjantin - İtalya maçı 1 Haziran 2022 tarihinde yani bugün saat 21:45'te başlayacak.
Maç S Sports ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.
Maç özetini S Sports ekranlarından izleyebilirsiniz.
FİNALİSSİMA 2022 ÖZETİ İZLEME LİNKİ!
Maç 3-0 Arjantin'in galibiyeti ile tamamlandı. Kupayı Arjantin kazandı.
Maç 3-0 bitti. Arjantin kazandı. Maçta atılan goller şöyle:
- 28. dakika : Lautaro Martínez (Asist : Messi)
- 46. dakika : Ángel Di María (Asist : L. Martinez)
- 90+4. dakika : Paulo Dybala (Asist : Messi)
Maçın adamı Messi seçildi.