Finalissima 2022 kim kazandı? Finalissima Arjantin - İtalya büyük final kazananı kim? Maç kaç kaç bitti, golleri kim attı? Finalissima özeti HD izle! - Haberler

EURO 2020'de zafere ulaşan İtalya ile son Copa America şampiyonu Arjantin, Finalissima'da (Büyük Final) karşı karşıya geliyor. Maç sona erdi! Finalissima 2022 kim kazandı? Finalissima Arjantin - İtalya büyük final kazananı kim? Maç kaç kaç bitti, golleri kim attı? Finalissima özeti HD izle! Finalissima maç özeti izle! Finalissima gollerini kim attı? Finalissima maçı kaç kaç bitti?

İTALYA-ARJANTİN MAÇI NEDEN OYNANIYOR?

Finalissima, Büyük Final anlamına geliyor. İtalya ile Arjantin, Avrupa ile Güney Amerika'nın kıta şampiyonu olarak karşı karşıya gelecek.

İTALYA-ARJANTİN MAÇI SAAT KAÇTA ? HANGİ KANALDA ?

1 Haziran Çarşamba günü oynanacak İtalya - Arjantin maçı TSİ 21.45'te başlayacak. İtalyaArjantin karşılaşması S Sport ve S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak. Mücadele İngiltere'nin başkenti Londra'da yer alan Wembley Stadyumu'nda oynanacak.

FİNALİSSİMA NE ZAMAN 2022?

Arjantin - İtalya maçı 1 Haziran 2022 tarihinde yani bugün saat 21:45'te başlayacak.

FİNALİSSİMA HANGİ KANALDA?

Maç S Sports ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

FİNALİSSİMA (ARJANTİN-İTALYA) MAÇ ÖZETİ İZLE!

Maç özetini S Sports ekranlarından izleyebilirsiniz.

FİNALİSSİMA 2022 ÖZETİ İZLEME LİNKİ!

ARJANTİN - İTALYA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Maç 3-0 Arjantin'in galibiyeti ile tamamlandı. Kupayı Arjantin kazandı.

ARJANTİN - İTALYA FİNALİSSİMA GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maç 3-0 bitti. Arjantin kazandı. Maçta atılan goller şöyle:

28. dakika : Lautaro Martínez (Asist : Messi)

Lautaro Martínez (Asist : Messi) 46. dakika : Ángel Di María (Asist : L. Martinez)

Ángel Di María (Asist : L. Martinez) 90+4. dakika : Paulo Dybala (Asist : Messi)

MAÇIN ADAMI KİM SEÇİLDİ?

Maçın adamı Messi seçildi.

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