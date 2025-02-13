Fethi Heper öldü mü, neden öldü? Fethi Heper'in hastalığı ne?

Eskişehirspor'un efsane futbolcusu ve eski millî oyuncusu Fethi Heper, son günlerde hakkında çıkan haberler sonrası "Fethi Heper öldü mü, neden öldü?", " Fethi Heper'in hastalığı ne?" gibi sorular ile gündeme geldi. Peki, Fethi Heper'in sağlık durumu hakkında merak edilenler neler?Fethi Heper hayatta mı? İşte, detaylar…

FETHİ HEPER ÖLDÜ MÜ?

Geçtiğimiz saatlerde Eskişehirspor'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Eskişehirspor forması ile 300 resmi maça çıkan yıldız futbolcu Fethi Heper'in vefat haberini duyuran Eskişehirspor, verdiği haber ile futbolseverleri derin üzüntüye boğdu.

Fethi Heper hayatta mı

Eskişehirspor,futbolseverlerin yakından tanıdığı isimlerden biri olan Fethi Heper'in vefat haberini şu sözler ile duyurdu:

"Kulübümüzün 1965 - 1974 yılları arasında formasını terletmiş, kaptanlığını yapmış, 9 sezonda attığı 121 gol ile adını tarihimize altın harflerle yazdırmış, Eski Milli Futbolcumuz, efsanemiz Fethi Heper'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Eskişehirsporumuz ile yaşadığı tüm zaferler ve armamıza verdiği tüm emekler için kendisine minnet duyuyor, başta ailesi olmak üzere camiamıza ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

Fethi Heper'in vefat haberi

FETHİ HEPER NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NE?

Hayatını kaybetme nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, Fethi Heper'in sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir tedavi gördüğü biliyordu. Fethi Heper'in vefat haberlerinin yayılması üzerine açıklamada bulunan aile yakınları ise vefatına neden olan hastalığına ilişkin net bir bilgi paylaşmayarak detaylı açıklamanın ilerleyen günlerde yapılacağı ifade etti.

Fethi Heper