Fethi Heper kimdir? Fethi Heper kaç yaşında, nereli, evli mi?

Eskişehirspor'un efsane futbolcularından ve eski millî oyuncu Fethi Heper, son günlerde hakkında çıkan haberlerle merak konusu oldu. Futbolseverler, "Fethi Heper kimdir?", "Kaç yaşında, nereli, evli mi?" gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. Peki, Fethi Heper kimdir? Fethi Heper kaç yaşında, nereli?İşte, Fethi Heper'in hayatı ve kariyeri hakkında detaylar…

FETHİ HEPER KİMDİR?

Fethi Heper, futbolculuğuyla olduğu kadar akademik kariyeriyle de tanınan önemli isimlerden biridir. Eskişehir doğumlu olan Heper, tüm profesyonel futbol kariyerini Eskişehirspor'da geçirmiş ve kulübün en önemli oyuncularından biri olmuştur. 3 Şubat 1944'te Eskişehir dünyaya gelen Fethi Heper, 13 Şubat 2025 tarihinde 81 yaşındayken hayatını kaybetmiştir. Türk eski millî futbolcu ve maliye profesörü olan Fethi Heper,Eskişehirspor formasıyla iki kez Süper Lig gol kralı olmuştur. Profesyonel futbolculuktan profesörlüğe uzanan kariyeriyle bu alanda ilktir.

Süper Lig gol kralı Fethi Heper

Eskişehirspor'un 1970'li yıllarda Süper Lig'in zirvesine oynadığı dönemde taraftarlar arasında meşhur olan "Fethi-Nihat-Ender, filelere gönder!" sloganındaki Fethi'dir. Havadan gelen topları göğsüyle kontrol etme yeteneği nedeniyle "Çengel" lakabıyla tanınırdı. Türk futbolunun önemli isimlerinden Metin Oktay ile anne tarafından akrabadır.

Fethi Heper Eskişehirspor

1969-70 ve 1971-72 sezonlarında 240 maçta 104 gol atarak iki kez Süper Lig gol kralı olmuştur. Futbol kariyerine devam ederken aynı zamanda akademik eğitimini de sürdürmüştür. Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde lisans eğitimini 1967'de, doktorasını ise 1978'de tamamladı. Maliye alanında 1981'de doçent, 1988'de ise profesör unvanlarını aldı. 2012 yılında Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerinde Yıldırım Demirören'in başkanlığa seçilmesiyle birlikte yönetim kurulunda Millî Takımlar Komitesi'nden sorumlu üye olarak görev yapmıştır.

Fethi Heper gençliği

FETHİ HEPER EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Fethi Heper'in özel hayatıyla ilgili fazla bilgi bulunmamakla birlikte, basında yer alan bilgilere göre evli ve çocuk sahibidir. Ailesini medyadan uzak tutmayı tercih eden Fethi Heper, daha çok futbol ve akademik çalışmalarıyla tanınır.

Fethi Heper