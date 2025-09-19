Ferhat Gündoğdu kimdir? Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu kaç yaşında, nereli?

Türk futbolunun hakemlik sisteminde önemli bir görevi üstlenen Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, futbol camiasında ve spor medyasında sıkça konuşulan bir isim haline geldi. 2024 yılında bu kritik göreve atanmasıyla birlikte kariyeri, kişisel geçmişi ve görev anlayışı merak konusu oldu. Ferhat Gündoğdu kimdir? Kaç yaşında ve nerelidir? Tüm bu soruların cevapları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

FERHAT GÜNDOĞDU KİMDİR?

Ferhat Gündoğdu, Türk futbolunun önemli kurumu Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) başkanlığını yapan deneyimli bir spor yöneticisi ve akademisyendir. 1969 yılında doğan Gündoğdu, asker kökenli olup kariyerine Kara Harp Okulu'nda işletme ve yönetim eğitimi alarak başlamıştır.

Askeri görevi sırasında Genelkurmay'da şube müdürlüğü, Kara Kuvvetleri EDOK Muharebe Hizmet Destek Eğitim Komutanlığı'nda atama şube müdürlüğü gibi kritik görevlerde bulunmuş; ayrıca Ankara Spor Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı yapmıştır.

Askerlikten emekli olduktan sonra spor ve eğitim alanlarında kariyerini sürdürmüş, özellikle Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde hakemlik ve yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. 2019 yılında Sabri Çelik başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu üyeliğine atanmış, 2021 yılında Metin Tokat'ın istifasının ardından yine MHK üyeliğine getirilmiştir.

Aynı yıl Serdar Tatlı'nın istifası sonrası Merkez Hakem Kurulu Başkanlığına atanmış, 2022'de istifa etmiş, 2024 yılında ise tekrar bu kritik göreve getirilmiştir. Ayrıca akademik alanda Lokman Hekim Üniversitesi'nde spor yöneticiliği alanında görev yapmakta ve Türk Eğitim Derneği'nde okul yatırımları ve planlama müdürü olarak çalışmaktadır.

FERHAT GÜNDOĞDU KAÇ YAŞINDA?

Ferhat Gündoğdu, 1969 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 56 yaşındadır. Uzun yıllara dayanan askeri ve spor yönetimi kariyeriyle deneyimli bir yönetici profiline sahiptir.

FERHAT GÜNDOĞDU NERELİ?

Ferhat Gündoğdu'nun doğum yeri hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak uzun yıllar Ankara merkezli görevlerde bulunmuş olması, kariyer ve yaşamının büyük kısmının Ankara'da geçtiğini göstermektedir.

FERHAT GÜNDOĞDU EVLİ Mİ?

Ferhat Gündoğdu'nun özel hayatıyla ilgili kamuya açık, doğrulanmış evlilik ya da aile bilgisi bulunmamaktadır. Genel olarak özel hayatını medyadan uzak tutmayı tercih eden bir profil sergilemektedir.

FERHAT GÜNDOĞDU KARİYERİ

Ferhat Gündoğdu'nun kariyeri askerlikle başlamış ve burada aldığı yönetim deneyimleriyle şekillenmiştir. Kara Harp Okulu'nda işletme ve yönetim eğitimi aldıktan sonra Genelkurmay'da ve Kara Kuvvetleri bünyesinde çeşitli önemli görevler üstlenmiştir. Askerlikten emekli olduktan sonra, spor alanına yönelerek Ankara Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi'nde spor yönetimi ve işletme alanlarında lisansüstü eğitimler almış, 2014 yılında doktora yapmıştır.

Spor alanındaki akademik ve idari çalışmaları sürerken, 2019 yılında Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu üyeliğine atanmış, buradaki deneyimiyle 2021 yılında MHK Başkanlığı görevine getirilmiştir. 2022'de geçici bir süre istifa etmiş, 2024 yılında ise tekrar MHK Başkanlığı görevine atanmıştır.

Ayrıca akademik alanda Lokman Hekim Üniversitesi'nde spor yöneticiliği eğitimi verirken, Türk Eğitim Derneği'nde okul yatırımları ve planlama müdürü olarak görev yapmaktadır. Hakemlikte "klasman üst gözlemciliği" gibi teknik görevler de yürütmüş olan Gündoğdu, hem saha içi hem saha dışı yönetimde tecrübeli bir isimdir.