Fenomen Taha Duymaz enkazdan çıkarıldı mı ve Taha Duymaz yaşıyor mu soruları gündeme geliyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan CZN Burak son durumu aktardı. Fenomen Taha Duyamaz enkazdan çıkarıldı mı meak ediliyor. Peki, Fenomen Taha Duymaz enkazdan çıkarıldı mı? CZN Burak son durumu açıkladı!

Günlerdir enkaz altında olan fenomen Taha Duymaz'ın ablasından yeni paylaşım: Artık ben de ne olacağını bilmiyorum

Kahramanmaraş merkez üssü meydana gelen depremlere Hatay'da yakalanan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz ve yakınları enkaz altında kaldı. Fenomen Taha Duymaz enkazdan çıkarıldı mı ve Taha Duymaz yaşıyor mu merak ediliyor. CZN Burak, Taha Duymaz'ın son durumu hakkında bilgi verdi. Fenomen Taha Duymaz enkazdan çıkarıldı mı? CZN Burak son durumu açıkladı! Detaylar haberimizdedir…

FENOMEN TAHA DUYMAZ ENKAZDAN ÇIKARILDI MI?

Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 10 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Hatay'da yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz da enkaz altında kaldı. Günlerdir Taha Duymaz'ın bulunduğu enkaza giderek çalışmaları yakından takip eden CZN Burak, son durumu paylaştı.

Depremin ilk günlerinde bölgeye giderek hem yardım yapan hem de Duymaz'ın ailesine destek olan CZN Burak, çalışmaları sürdüren ekipten biriyle görüştü. Çalışmalarla ilgili bilgi veren görevli, "Bu apartman yana eğilmiş durumda. Bizim 7-8 gün gibi bir sürece ihtiyacımız var. Arkadaşımızı çıkarabilmek için binaları tıraşlamamız gerekiyor. Çok büyük tehlike var. Canla başla mücadele ediyoruz inşallah arkadaşı toprak altından çıkaracağız" dedi.

TAHA DUYMAZ'IN AİLESİ ÖLÜM HABERLERİNE İSYAN ETTİ

Günlerdir haber alınamayan Taha Duymaz'ın hayatını kaybettiği iddiası da sosyal medyada sık sık gündem oluyor. Çıkan haberlere isyan eden Duymaz'ın abisi ve ablası "Burada acımızı yaşayamıyoruz. Perişan durumdayız saçma sapan haberlerle bizi zor duruma bırakıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Cumartesi günü sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan şarkıcı Gülben Ergen, Taha Duymaz'ın hayatını kaybettiğini söylemişti. Çıkan ölüm haberlerinin ardından açıklama yapan Duymaz'ın ablası, "Şu an bekliyoruz, asılsız haberlere inanmayın. Biz burada umutla bekliyoruz. Böyle haberleri okuyunca daha çok panikliyorum ve oraya gitmeye çalışıyorum. Ekiplerin işlerini engellemek istemiyorum. Lütfen paylaşım yapmayın" demişti.