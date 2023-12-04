Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, evinde Sivasspor'u konuk ediyor. Mücadelede 2-0 Fenerbahçe önde. Osayi Samuel'in içinde olduğu bir pozisyon tartışma konusu oldu. Fenerbahçe Sivas maçında Osayi Samuel pozisyonunda penaltı var mı?

Fenerbahçe Sivas (Osayi Samuel) penaltı var mı? Hakem yorumları ne?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Sivasspor ile karşılaşıyor. Ülker Stadı'nda oynanan ve saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetiyor. Mücadelenin VAR hakemi ise Emre Malok oldu. Fenerbahçe Sivas (Osayi Samuel) penaltı var mı? Hakem yorumları ne?

FENERBAHÇE SİVAS (OSAYİ SAMUEL) PENALTI VAR MI?

Fenerbahçe XI : Livakovic, Osayi-Samuel, Samet, Oosterwolde, Ferdi, Crespo, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko.

Sivasspor XI : Ali Şaşal, Alaaddin, Camara, Caner, Uğur, Yunus Emre, Charisis, Burak Kapacak, Saiz, N'Jie, Rey Manaj.

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, evinde Sivasspor'u konuk ediyor. Mücadelede 2-0 Fenerbahçe önde.

Osayi Samuel'in pozisyonunda hakem devam kararı verdi. Henüz hakem yorumları gelmedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.