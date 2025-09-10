Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe-Trabzonspor maçı saat kaçta, biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Süper Lig'in en çekişmeli karşılaşmalarından biri olan Fenerbahçe – Trabzon spor maçı, futbolseverlerin gündeminde. Maçın başlama saati ve hangi kanalda yayınlanacağı, taraftarlar tarafından büyük ilgiyle araştırılıyor. İki dev takımın mücadelesi, ligde dengeleri değiştirebilecek kritik bir randevu olarak öne çıkıyor. Fenerbahçe-Trabzon spor maçı ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 5. haftasında futbolseverlerin büyük heyecanla beklediği dev derbi Fenerbahçe ile Trabzon spor arasında oynanacak. 14 Eylül Pazar günü gerçekleşecek olan bu kritik karşılaşma, her iki takım için de ligde önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Hem sahadaki performans hem de puan durumu açısından büyük önem taşıyan mücadele, taraftarların ve spor otoritelerinin dikkatini şimdiden üzerine çekmiş durumda.

FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak dev karşılaşma için geri sayım başladı. Süper Lig'in 5. haftasında futbolseverleri ekran başına kilitleyecek olan bu kritik derbi, 14 Eylül Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadelede iki ezeli rakip, hem üç puan hem de moral açısından sahada kozlarını paylaşacak.

Ligde üst sıraları hedefleyen iki takımın karşı karşıya geleceği bu derbi, sadece puan durumu açısından değil, sezonun gidişatını belirleyebilecek psikolojik etkileriyle de büyük önem taşıyor. Taraftarların heyecanla beklediği karşılaşmanın yayın bilgileri ve muhtemel kadroları da maç günü öncesinde netlik kazanacak.

FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak bu heyecan dolu derbi mücadelesi, beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, 14 Eylül Pazar akşamı saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmayı, şifreli yayın yapan beIN Sports'un naklen yayını aracılığıyla takip edebilecek.

Yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesi ve detaylı maç anlatımıyla öne çıkan yayın, hem saha içindeki mücadeleyi hem de karşılaşma öncesi ve sonrası analizleri izleyicilere sunacak. Maçı televizyondan izleyemeyen futbol tutkunları ise beIN Connect uygulaması veya platformun resmi internet sitesi üzerinden mobil cihazlarıyla da derbiyi canlı takip edebilecek.

5. HAFTA MAÇ PROGRAMI

Fatih Karagümrük - Kasımpaşa - 17.00

Samsunspor - Antalyaspor - 17.00

Konyaspor - Alanyaspor - 20.00

Beşiktaş - Başakşehir - 20.00

Eyüpspor - Galatasaray - 17.00

Kayserispor - Göztepe - 17.00

Gaziantep FK - Kocaelispor - 20.00

Fenerbahçe - Trabzonspor - 20.00

Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği - 20.00

13 Eylül Cumartesi14 Eylül Pazar15 Eylül Pazartesi