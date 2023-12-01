Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Nordsjaelland'a 6-1 yenildi
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nin beşinci haftasında Danimarka'nın Nordsjaelland takımına deplasmanda 6-1 yenildi. Sarı-lacivertli ekip, gruptan çıkma şansını İstanbul'a bıraktı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu beşinci hafta maçında Danimarka'nın Nordsjaelland ekibiyle deplasmanda kozlarını paylaştı.
LUCAS HEY PERDEYİ AÇTI
21'de kullanılan köşe vuruşunda ön direkte aşırtılan topu Lucas Hey kale önünde tek vuruşla ağlara yolladı.
SVENSSON 2 YAPTI
Yediği golün şokunu atlatamayan sarı-lacivertliler, 25'de Daniel Svensson'un attığı golle 2-0 geriye düştü.
BATSHUAYI ATTI
43'de ceza sahasına gönderilen topta savunmadan seken topu Szymanski topuk pasıyla Batshuayi'ye çıkardı. Batshuayi'nin ayak içiyle şutu köşeden ağlara gitti. Durum 2-1 oldu.
SZYMANSKI ATTI AMA İPTAL
44'de Kent'in sol kanattan ortasında Szymanski kale önünde kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı. Hakem, golü Szymanski'nin elle attığı gerekçesiyle iptal etti.
NYGREN 3-1 YAPTI
53'de Nordsjaelland'da ikinci yarıda oyuna giren Benjamin Nygren savunma arkasına hızlı koşuda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Benjamin Nygren'in vuruşu Livakovic'in üstünden ağlara gitti.
BATSHUAYI ATTI AMA OFSAYT
57'de Batshuayi 3-2 yaptı. Fenerbahçe'nin golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
RASMUSSEN 4-1 YAPTI
66'da Nordsjaelland yine çok hızlı çıktı. Savunmayı eksik yakalayan Andreas Schjelderup sağ kanattan getirip kaleye vurdu. Livakovic'ten dönen topu Christian Rasmussen boş kaleye tamamladı.
YİNE NYGREN
75'de orta alandan ceza sahasına hızlı giren Benjamin Nygren skoru 5-1 yaptı.
NYGREN FİŞİ ÇEKTİ
84'de son çizgiden içeriye sert çevrilen topta Nygren kale önünde tek vuruşla topu ağlara yolladı.