Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Nordsjaelland'a 6-1 yenildi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nin beşinci haftasında Danimarka'nın Nordsjaelland takımına deplasmanda 6-1 yenildi. Sarı-lacivertli ekip, gruptan çıkma şansını İstanbul'a bıraktı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu beşinci hafta maçında Danimarka'nın Nordsjaelland ekibiyle deplasmanda kozlarını paylaştı.

LUCAS HEY PERDEYİ AÇTI

21'de kullanılan köşe vuruşunda ön direkte aşırtılan topu Lucas Hey kale önünde tek vuruşla ağlara yolladı.

SVENSSON 2 YAPTI

Yediği golün şokunu atlatamayan sarı-lacivertliler, 25'de Daniel Svensson'un attığı golle 2-0 geriye düştü.

BATSHUAYI ATTI

43'de ceza sahasına gönderilen topta savunmadan seken topu Szymanski topuk pasıyla Batshuayi'ye çıkardı. Batshuayi'nin ayak içiyle şutu köşeden ağlara gitti. Durum 2-1 oldu.

Fenerbahçe, Konferans Ligi beşinci hafta maçında Nordsjaelland'a 6-1 yenildi

SZYMANSKI ATTI AMA İPTAL

44'de Kent'in sol kanattan ortasında Szymanski kale önünde kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı. Hakem, golü Szymanski'nin elle attığı gerekçesiyle iptal etti.

NYGREN 3-1 YAPTI

53'de Nordsjaelland'da ikinci yarıda oyuna giren Benjamin Nygren savunma arkasına hızlı koşuda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Benjamin Nygren'in vuruşu Livakovic'in üstünden ağlara gitti.

Fenerbahçe, Konferans Ligi beşinci hafta maçında Nordsjaelland'a 6-1 yenildi

BATSHUAYI ATTI AMA OFSAYT

57'de Batshuayi 3-2 yaptı. Fenerbahçe'nin golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

RASMUSSEN 4-1 YAPTI

66'da Nordsjaelland yine çok hızlı çıktı. Savunmayı eksik yakalayan Andreas Schjelderup sağ kanattan getirip kaleye vurdu. Livakovic'ten dönen topu Christian Rasmussen boş kaleye tamamladı.

Fenerbahçe, Konferans Ligi beşinci hafta maçında Nordsjaelland'a 6-1 yenildi

YİNE NYGREN

75'de orta alandan ceza sahasına hızlı giren Benjamin Nygren skoru 5-1 yaptı.

NYGREN FİŞİ ÇEKTİ

84'de son çizgiden içeriye sert çevrilen topta Nygren kale önünde tek vuruşla topu ağlara yolladı.

Fenerbahçe, Konferans Ligi beşinci hafta maçında Nordsjaelland'a 6-1 yenildi

Kaynak: Haberler.com / Futbol

Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

Bakmadan Geçme

30 Kasım 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 30 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 30 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 30 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 1 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 30 Kasım 2023 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 1 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 1 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? 1 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 1 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 1 Aralık Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? 1 Aralık Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Beşiktaş - Club Brugge maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Beşiktaş - Club Brugge kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! 30 Kasım Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Masterchef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Masterchef bugün kazananı kim? Fenerbahçe - Nordsjaelland maçı CANLI izle! Fenerbahçe - Nordsjaelland maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Kayserispor puan silme cezası mı aldı, kaç puanı silinecek? Kayserispor neden ceza aldı? Valorant çöktü mü? Valorant sorun mu var? 30 Kasım
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title