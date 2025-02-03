Ocak ayında enflasyon yüzde 5,03 arttı, yıllık yüzde 42,12 oldu

Ocak ayı enflasyon oranı belli oldu
Türkiye Suriye'de askeri üs kuruyor

Yardım talebi sonrası Türkiye bölgede askeri üs kuruyor
Yunanistan'da yanardağ patlamasına karşı 'kırmızı kod' ile acil durum ilan edildi

Yanı başımızdaki 400 depremin ardından yanardağ alarmı verildi
Davutoğlu, İmamoğlu'na desteğe giden il başkanını görevden aldı

İmamoğlu'na destek için Çağlayan'a giden isim görevden alındı

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maç özeti! Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı kaç kaç bitti?

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maç özeti! Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı kaç kaç bitti?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında kendi sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı, büyük bir mücadeleye sahne olurken, sarı-lacivertliler geriye düştüğü maçı çevirmeyi başardı. Futbolseverler, "Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı kaç kaç bitti?" sorusunun yanıtını merak ediyor.

Fenerbahçe, karşılaşmanın ilk dakikalarında 2-0 geriye düşmesine rağmen büyük bir geri dönüşe imza attı. Edin Dzeko'nun yıldızlaştığı maçta Fenerbahçe- Çaykur Rizespor mücadelesi 3-2 sonuçlandı. Bu skorla Fenerbahçe, zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Peki, Fenerbahçe- Çaykur Rizespor maçında golleri kim attı? Fenerbahçe'nin yeni transferleri nasıl bir performans sergiledi? İşte karşılaşmanın detaylı özeti...

FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ ÖZETİ

Süper Lig'in heyecan dolu karşılaşmalarından biri olan Fenerbahçe- Çaykur Rizespor mücadelesi, hızlı başlayan bir maç oldu. Çaykur Rizespor, 6. dakikada Ali Sowe'un attığı golle öne geçti. Henüz 13. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Sowe, farkı ikiye çıkararak Fenerbahçe'yi şoka uğrattı.

İlk yarının sonlarına doğru toparlanan Fenerbahçe, 45. dakikada Edin Dzeko'nun penaltıdan attığı golle farkı bire indirdi. Bu gol, ikinci yarıya moralli bir başlangıç yapılmasını sağladı. 2-1'lik skorla devam eden mücadelede Fenerbahçe, baskısını artırarak 70. dakikada Dzeko'nun ikinci golüyle eşitliği yakaladı.

Maçın son anlarına girilirken Fenerbahçe, aradığı galibiyet golünü 89. dakikada buldu. Yeni transfer Youssef En-Nesyri'nin attığı golle Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı 3-2 tamamlandı. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, 51 puana ulaşarak zirve yarışındaki güçlü konumunu korudu.

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maç özeti! Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı kaç kaç bitti?

ÇAYKUR RİZESPOR BAŞKAN VEKİLİ ADNAN ER'DEN AÇIKLAMALAR

Çaykur Rizespor Başkan Vekili Adnan Er, Türk futbolunun marka değerini düşünerek takımı sahadan çekmediklerini söyledi.

Er, Ülker Stadı'nda oynanan ve Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Biz gerçekten takımımızı sahadan çekmediysek Türk futbolu zarar görmesin diyedir. Dünya futbolu karşısında küçük düşmesin diye kendimizi zor tuttuk." ifadesini kullandı.

Rizespor'un çok büyük emek gösterdiğini vurgulayan Er, "Bu akşam Fenerbahçe stadında 40 dakika futbol izledik, sonrasında ise yönetmeni malum kişi olan bir tiyatro izledik. Çok üzgünüz. Gençlerimiz sahada canıyla, dişiyle mücadele vermiştir ama neticede ciddi bir emek hırsızlığıyla karşı karşıyayız. Türk futbolunda bunların olması bizleri gerçekten çok üzüyor." diye konuştu.

Fenerbahçe'nin böyle bir galibiyete sevinmesine şaşırdıklarını aktaran Er, şöyle devam etti:

"Fenerbahçe böyle bir galibiyet neticesinde nasıl seviniyor onu anlamakta da zorlanıyorum. Gerçekten buna ihityacı yok. Türk futbolu böyle bir yere varamaz. Biz neredeyse 6 sezondur bu tip sıkıntılarla karşılaşıyoruz ama Türk futbolu zarar görmesin diye hiçbir zaman çok kötü açıklamalar yapmadık. Çok nadir açıklamalar olsa da artık bizimde bir şeyler söylememiz lazım diye düşünüyoruz. Gerçekten kınıyoruz, sahada bize yapılanları reddediyoruz. Sarı kartlarla başlayan psikolojik baskı netice vermeyince kırmızı kartlara dönüştü ve neticesinde de Rizespor'un burada puanı gasp edildi. Yani her şey gözümüzün önünde cereyan ediyor. Sahada oyuncu değişikliği yapmak üzere harekete geçen Rizespor oyuncusu önce sarı kartla sonra kırmızı kartla dışarı atılıyor. Biz Ghezzal ile bu konuyu konuştuk, asla ağzından kötü bir laf çıkmamış."

Hakemin Türk futboluna ciddi bir zarar verdiğini kaydeden Er, sözlerini şöyle tamamladı:

"Saha kenarında hakeme baskı kurmak isteyen rakip kulübeye hiçbir hareket yapılmıyor ama küçücük bir harekette Rize kulübesine hemen anında sarı kart veriliyor. Türk futbolu böyle mi dünya seviyesine çıkacak. Biz gerçekten takımımızı sahadan çekmediysek Türk futbolu zarar görmesin diyedir. Dünya futbolu karşısında küçük düşmesin diye kendimizi zor tuttuk. Lütfen artık Anadolu takımlarının bu sıkıntılarını görün. O zaman bırakalım ligi 3 takım çıksın oynasınlar bizde seyredelim. 90-100 puan alsınlar bizde zor çalışmalarla, mücadelelerle çok büyük ekonomik problemlerle sıkıntı çekelim. Bu mudur? Böyle mi futbol gelişecek? Buna artık 'dur' dememiz lazım. Lütfen Rize ve Anadolu takımlarını puanlarını gasbetmekten vazgeçin. Yeter artık diyoruz."

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maç özeti! Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı kaç kaç bitti?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

150 sanatçıya inceleme başlattı! Biri var ki milyonları gizlemiş
img

Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
img

Morata'dan havaalanında olay yaratacak açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İntihar eden İlker Gönen'in avukatına 'hücresine urgan bıraktılar' soruşturması

İntihar eden İlker Gönen'in avukatından gündem yaratacak idddia
Galatasaray'da ayrılık günü

Galatasaray'da ayrılık günü
Kayınpeder ile gelin öpüştüğü sahne izleyiciyi ayağa kaldırdı

Türk dizisinde büyük skandal! Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor
16 yaşındaki kız darbedilip kaçırılmak istendi, mahalleli seferber oldu

Darbedilip kaçırılmak istendi, mahalleli seferber oldu
2 kırmızı kart ve penaltı kararı doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri delirtecek sözler

Samet'ten Fenerbahçelileri delirtecek sözler

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.