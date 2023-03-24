Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Turkish Airlines EuroLeague 2022-23 sezonu 30. hafta maçında Zalgiris Kaunas'ı konuk ediyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas hangi kanalda? Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?

24 Mart Cuma günü (yarın) 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Ilija Belosevic (Sırbistan), Emilio Perez (İspanya), Ioannis Foufis (Yunanistan) hakem üçlüsü yönetecek. Peki, Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas hangi kanalda?Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Turkish Airlines EuroLeague 2022-23 sezonu 30. hafta maçında Zalgiris Kaunas'ı konuk ediyor. 24 Mart Cuma günü (yarın) 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele S Sport tarafından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Ilija Belosevic (Sırbistan), Emilio Perez (İspanya), Ioannis Foufis (Yunanistan) hakem üçlüsü yönetecek.

Fenerbahçe Beko'da son durum:

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'deki son maçında 21 Mart Salı günü EA7 Emporio Armani Milano'yu konuk etti. Takımımız, mücadeleden 75-82 mağlup ayrılarak 17 galibiyette kaldı. Fenerbahçe Beko'da Johnathan Motley 22 sayı ve 9 ribaund; Marko Guduric ise 19 sayı üretti.

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki son mücadelesinde 18 Mart Cumartesi günü konuk ettiği Beşiktaş Emlakjet'i 95-80 yenerek 21. maçında 18. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Beko'da Nigel Hayes-Davis 30 sayı üretirken, Carsen Edwards da 14 sayı buldu.

Takımımızda Scottie Wilbekin, Dyshawn Pierre ve Metecan Birsen'in sakatlıkları bulunuyor.

Zalgiris Kaunas hakkında:

Avrupa basketbolunda akla gelen ilk ekiplerden biri olan Zalgiris, basketbol faaliyetlerine 1944 yılında başladı. Yalnızca üç sene içerisinde ilk Sovyet Ligi şampiyonluğuna ulaşan Zalgiris, bu başarıyı ilerleyen dönemde dört kez daha tekrarladı.

Arvydas Sabonis, Sergejus Jovaisa, Rimas Kurtinaitis ve Valdemaras Chomicius gibi isimlerle altın dönemini yaşayan ve iki kez Avrupa'da şampiyonluk şansı yakalayan Zalgiris, 1984'te Saporta Kupası finalinde Barcelona'ya ve 1986'da EuroLeague finalinde Drazen Petrovic'li Cibona Zagreb'e kaybetti.

Litvanya'nın bağımsızlığını ilan etmesinin ardından bu ülkenin basketboldaki en güçlü sesi haline gelen Zalgiris Kaunas, üst üste dokuz Litvanya Ligi şampiyonluğu kazandı. Bu süreçte 1998'de Saporta Kupası'nı müzesine götüren Kaunas temsilcisinde, Adecco Milan'a karşı kazanılan finalde Saulius Stombergas'ın 35 sayılık performansı ön plana çıkıyordu.

Saporta Kupası başarısından yalnızca bir yıl sonra Zalgiris, 1999'da bütün Avrupa'yı şaşırtan bir başarıya imza atıyor ve bu kez EuroLeague şampiyonluğuna uzanıyordu. Jonas Kazlauskas önderliğinde ve Tyus Edney, Saulius Stombergas, Anthony Bowie, Eurelijus Zukauskas ve Jiri Zidek gibi isimlerle zafere uzanan Zalgiris, kulüp tarihinin en önemli derecesini elde ediyordu.

2004 yılında da EuroLeague'de iyi bir sezon geçiren ancak Top 16'da Maccabi'ye karşı kritik maçı kaybeden Zalgiris, devam eden yıllarda EuroLeague'de boy göstermeyi sürdürdü.

Zalgiris Kaunas'ta yeni altın dönem ise koç Sarunas Jasikevicius'un göreve gelmesiyle başladı. 2017-18'de Playoff'a uzanan ve bu turda da Olympiakos'u geçerek Final Four yapan Zalgiris, Brandon Davies, Paulius Jankunas ve Kevin Pangos gibi isimlerle, yarı finalde Fenerbahçe'ye mağlup olmasına rağmen üçüncülük maçında CSKA Moskova'yı yenmeyi bildi.

2018-2019'da da son altı maçını kazanarak Playoff'a girmeyi başaran Zalgiris Kaunas, bu turda Fenerbahçe Beko'ya 3-1 elenmekten kurtulamadı. Kaunas temsilcisi, bu sezonda kendi liginde şampiyonluğa ulaştı ve bu başarıyı üst üste dokuzuncu kez kazanmış oldu.

Zalgiris, pandemi nedeniyle yarıda kalan 2019-20 sezonunda ise Litvanya Ligi'nde şampiyon ilan edildi ve EuroLeague'de 12 galibiyet 16 mağlubiyet ile Playoff yarışının içindeydi.

Kuzey temsilcisi, 2020-21 sezonunda ise 17 galibiyet elde etti, ancak Playoff yapma başarısı gösteremedi. Kaunas, Litvanya Ligi ve Litvanya Kupası'nda ise mutlu sona ulaştı.

Kaunas 2021-22 sezonunda ise EuroLeague'de 8 galibiyet ve 20 yenilgiyle son sırada kalırken, Litvanya Ligi finalini ise Rytas'a karşı kaybetti.