Fenerbahçe Başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta? 2025 Fenerbahçe Başkan adayları kimler?

Fenerbahçe'de seçim heyecanı yeniden gündemde. Sarı-lacivertli camiada gözler, kulüp tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olacak 91. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısına çevrilmiş durumda. Taraftarlar, üyeler ve spor kamuoyu tarafından sıkça araştırılan "Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman?" sorusu gündemde üst sıralarda yer alıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

FENREBAHÇE KONGRESİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde merakla beklenen Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 20–21 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Kongre, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde toplanacak.

Genel kurulun ilk günü olan Cumartesi (20 Eylül), oturumlar saat 10.30'da başlayacak. Kulübün geleceğine yön verecek en önemli kısım ise Pazar günü (21 Eylül) yapılacak. Saat 10.00 ile 17.00 arasında, yeni yönetim kurulu başkanı ile asil ve yedek üyelerin seçimi, stadın yanında yer alan, eski Kenan Evren Lisesi arazisindeki açık alanda gerçekleştirilecek.

Sarı-lacivertli camia, büyük bir katılımın beklendiği bu önemli kongrede, yeni dönemin yönetimini belirlemek üzere sandık başına gidecek.

FENREBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün iki gün sürecek olan Seçimli Olağanüstü Genel Kurulunun en kritik aşaması, başkanlık seçimi olacak. Oy verme işlemi, kongrenin ikinci günü olan 21 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek.

Sabah 10.00 ile akşam 17.00 saatleri arasında yapılacak oy verme süreci için stadyum çevresinde kurulan 50 sandık hizmet verecek. Tüm üyelerin katılımıyla gerçekleşecek seçimde, oy kullanımı tamamlandıktan sonra sandıklar topluca açılacak.

Oy sayım işlemleri, Genel Kurul Divan Başkanı'nın gözetiminde ve şeffaf bir şekilde yürütülecek. Günün sonunda ise, tüm oyların sayılmasının ardından, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yeni başkanı resmi olarak ilan edilecek. Sarı-lacivertli camiada nefesler tutulurken, tarihi seçimin sonucunu tüm Türkiye merakla bekliyor.

FENREBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİNDE KİMLER ADAY?

Mevcut başkan Ali Koç, Fenerbahçe tarihindeki 4. seçim yarışına çıkacak. Yeniden başkan seçilmek için genel kurul üyelerinin desteğini bekliyor.

Sadettin Saran, bu seçimde Ali Koç'un en güçlü rakibi olarak öne çıkıyor. Amacı, kulüp tarihine geçerek Fenerbahçe'nin 34. başkanı olmak.

İki aday da seçim sürecinde projelerini ve vizyonlarını üyelerle paylaşırken, kongrede verilecek oylar kulübün geleceğini şekillendirecek.

ALİ KOÇ KİMDİR?

Ali Koç, iş dünyasındaki güçlü kimliği ve spor alanındaki liderliğiyle tanınan, Türkiye'nin önde gelen isimlerinden biridir. 2 Nisan 1967 tarihinde İstanbul'da doğan Koç, Türkiye'nin en köklü ailelerinden Koç Ailesi'nin bir ferdidir. Babası Rahmi Koç, Koç Holding Onursal Başkanı'dır.

Eğitim hayatına Türkiye'de başlayan Ali Koç, lise öğrenimini İngiltere'de Harrow School'da tamamlamış, ardından yükseköğrenimini ABD'de Rice Üniversitesi'nde İşletme ve Ekonomi üzerine yapmıştır. Eğitimini daha sonra Harvard Business School'da aldığı MBA derecesiyle tamamlamıştır.

Kariyerine yurt dışında finans sektöründe başlayan Koç, American Express ve Morgan Stanley gibi prestijli şirketlerde çalışmıştır. 1997 yılında Türkiye'ye dönerek aile şirketi Koç Holding bünyesine katılmıştır. Holdingin farklı şirketlerinde üst düzey yöneticilik yapan Ali Koç, halen Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Ali Koç, spora olan ilgisini kurumsal tecrübesiyle birleştirerek 3 Haziran 2018 tarihinde Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığına seçildi. Bu seçim, kulüp tarihinin en yüksek katılımlı kongresi olarak kayıtlara geçti. 2021 ve 2024 yıllarında da yeniden seçilen Koç, 2025 yılında yapılacak kongrede dördüncü kez başkanlık için aday oldu.

Evli ve iki çocuk babası olan Ali Koç, aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekle de tanınıyor. Eğitim, gençlik ve spor alanlarında birçok projeye katkı sağlamaktadır.

SADETTİN SARAN KİMDİR?

Sadettin Saran, iş insanı, eski milli yüzücü ve medya sektörünün önde gelen isimlerindendir. 1964 yılında ABD'de doğmuş, Kentucky Üniversitesi'nde makine mühendisliği eğitimi almıştır. ABD'de başladığı kariyerine Türkiye'de devam eden Saran, 1989 yılında Saran International'ı kurarak birçok uluslararası markanın Türkiye temsilciliğini üstlenmiştir.

Kurucusu olduğu Saran Şirketler Grubu, medya, yayıncılık, enerji, havacılık ve turizm gibi alanlarda faaliyet göstermektedir. Saran Medya, Türkiye'deki spor yayınlarının büyük kısmının yayın haklarına sahiptir.

Sporcu kimliğiyle de bilinen Saran, Türk Milli Yüzme Takımı kaptanlığı yapmış ve rekorlar kırmıştır. Aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübü'nde yöneticilik yapmış, 2025 yılında ise kulüp başkanlığına aday olmuştur.

Eğitim, spor ve sosyal sorumluluk alanlarında birçok projeye destek veren Sadettin Saran, vizyoner ve çok yönlü bir iş insanı olarak öne çıkmaktadır.