FED faiz kararı altına etkisi merak ediliyor. Altın yatırımcıları gözlerini ABD Merkez Bankası'nın (FED) açıklayacağı faiz kararına çevirdi. FED faiz kararı küresel piyasaları büyük ölçüde etkilediği için her ülkede yakında takip edilmekte. FED faiz kararının altına etkisi de en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, FED faiz kararı altına etkisi ne olur? FED faiz kararı altını nasıl etkiler? FED faiz kararı altın ilişkisi nedir? FED faiz kararı altını nasıl etkiler, altını etkiler mi? İşte detaylar...

FED FAİZ KARARI ALTINA ETKİSİ NE OLUR?

Petrol ve altın gibi değerli emtialar dolara endekslidir. Altının dolara endeksli olması nedeniyle altın fiyatları da dolara göre şekillenmektedir. Bu sebeple FED'in faiz kararının altına etkisini, kararın dolara etkisi üzerinden inceleyelim:

FED'in faiz artırımı dünya piyasalarını elbette etkiler. ABD Merkez Bankası'nın ne karar vereceğinden ziyade faizlerde ne kadar bir oynama yapacağı da merak edilen konu başlıkları arasında yer almakta.

Hürriyet'in haberine göre, FED'in faiz artırımı yapması durumunda piyasadaki dolar miktarının azalacak olmasından dolayı dolar diğer para birimleri karşısında değer kazanmaya başlayacak. Dolardaki değer kazancıyla birlikte altın tarafında satışların görülmesi bekleniyor.

PEKİ, FED FAİZ ARTIRACAK MI?

Ekonomiye ilişkin tahminlerini de açıklayan Fed, enflasyon tahminlerini yükseltirken, bu yıl faiz oranının 6 kez daha artırılmasını öngördü.

Fed'in tahminlerine göre, fonlama oranına ilişkin medyan beklenti 2022 için yüzde 0,9'dan yüzde 1,9'a, 2023 için yüzde 1,6'dan yüzde 2,8'e ve 2024 için yüzde 2,1'den yüzde 2,8'e yükseltildi. Uzun dönem ortalama faiz beklentisi ise yüzde 2,5'te yüzde 2,4'e çekildi

Böylece Fed'in tahminleri, bu yıl yapılacak 6 FOMC toplantısının her birinde faiz artırımına işaret etti.

ABD ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmini, yüzde 4'ten yüzde 2,8'e düşürülürken ülke ekonomisinin 2023'e ilişkin büyüme tahmini yüzde 2,2 ve 2024'e ilişkin büyüme tahmini yüzde 2 olarak korundu. ABD ekonomisi için uzun vadeli büyüme beklentisi ise yüzde 1,8 olarak belirlendi.

FED FAİZ KARARLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 yılında 8 kez gerçekleştirilecek FED FOMC toplantılarının tarihleri aşağıdaki gibidir.

2022 Ocak FED toplantı tarihi 25 – 26 Ocak FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Mart FED toplantı tarihi 15 – 16 Mart FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Mayıs FED toplantı tarihi 3 – 4 Mayıs FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Haziran FED toplantı tarihi 14 – 15 Haziran FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26 – 27 Temmuz FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Kasım FED toplantı tarihi 1 – 2 Kasım FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Aralık FED toplantı tarihi 13 – 14 Aralık FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

FED FAİZ ARTIRIRSA KRİPTO VE BITCOIN NE OLUR?

Eylül ayında ilk olarak destek ve daha sonra direnç olarak çalışan değeri test eden Bitcoin ve altcoinler hakkında yatırımcıların iki düşüncesi bulunuyor. Duruma iyimser ve karamsar bakanlardan farklı açıklamalar geliyor. Önceki aylarda FED'in enflasyonu geçici olarak gören yorumları ve düşük faiz politikası uygulaması sayesinde hem hisse senedi piyasaları hem de kripto para piyasalarındaki riskli varlıkların talep görmesine neden olunmuştu. Bu kapsamda ciddi fiyat artışları görülmüştü.

FED'in yeniden faiz artırımına gitmesi düşünülürken kripto para yatırımcıları arasında olumlu etkileneceğine dair yorumlar yapan da var olumsuz etki edeceğine dair konuşanlar da. Bu nedenle kripto para piyasasına dair kesin bir şey söylenememekte.

FED HAKKINDA

Merkez Bankaları Sistemi (İngilizce: Federal Reserve ya da FED olarak da bilinir), 23 Aralık 1913'te kurulan ABD'nin merkez bankasıdır. Zamanla Federal Rezerv Sistemi'nin rolleri ve sorumlulukları genişletilmiş ve yapısında değişiklikler meydana gelmiştir. Merkezi Washington'da olan bankanın başkanı Jerome Powell'dir. Banka, talimatı üzerine Bureau of Engraving and Printing tarafından basılan Amerikan dolarının dağıtımı yetkisini elinde bulundurur.

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