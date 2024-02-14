Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi şartları nedir? Evlilik kredisi başvuruları ne zaman? Aile ve Gençlik Fonu'ndan kimler yararlanamaz?

Binlerce genç çiftin gözü kulağı 150 bin TL'lik faizsiz evlilik kredisinde. Evlenmeye hazırlanan çiftler, kredinin detaylarını araştırıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş konuya ilişkin ayrıntıları paylaştı. Peki 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi şartları neler? Evlilik kredisi başvuruları ne zaman? Evlilik kredisine kimler başvurabilir? İşte merak edilenler…

BAŞVURULAR 15 ŞUBAT'TA

150 bin TL evlilik kredisi uygulamasına ilişkin detaylar ortaya çıkıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuya dair bir açıklamada bulundu. Buna göre faizsiz evlilik kredisi başvuruları deprem bölgesinde 15 Şubat'ta başlayacak. Evlilik kredisinin ilk olarak deprem bölgesinde uygulanacağı vurgulandı.

30 YAŞINDAN GÜN ALMAMIŞ OLMA ŞARTI

Aynı zamanda Bakan Göktaş, kredi şartları ile ilgili de detaylar aktardı. Bu detaylara göre, fondan yararlanmak isteyen gençlerin başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında yani 30 yaşından gün almamış olması gerekiyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, Aile ve Gençlik Fonu ile evlenecek gençlere 150 bin TL tutarında 2 yıl geri ödemesiz kredi verileceği ev bu uygulamaya 6 Şubat depreminden etkilenen şehirlerden başlanacağı duyurulmuştu.