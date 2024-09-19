Faiz sabit kalırsa dolar, euro artar mı, düşer mi? Eylül ayı Merkez Bankası döviz kuru!

Faiz sabit kalırsa dolar, euro artar mı, düşer mi? Merkez Bankası döviz kuru araştırılıyor. TCMB Eylül ayı faiz kararı ne oldu? Geçtiğimiz ay faizi yüzde 50 seviyesinde sabit bırakan TCMB (PPK) faizi yeniden yüzde 50'de sabit bıraktı. Faiz sabit kalırsa döviz kuru ne olur? Merkez Bankası döviz kuru canlı takip! Detaylar haberimizdedir…

MERKEZ BANKASI EYLÜL 2024 FAİZ KARARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) eylül ayı faiz kararı belli oldu. Geçtiğimiz ay faizi yüzde 50 seviyesinde sabit bırakan kurul, faizi yeniden yüzde 50'de sabit bıraktı.

FAİZ SABİT KALIRSA DOLAR NE OLUR?

Merkez Bankası'nın faiz oranlarını sabit tutması halinde, piyasalarda önemli bir dalgalanma beklenmiyor. Dolar ve altın fiyatları genellikle bu tür kararlar önceden tahmin edildiği için keskin değişimlere maruz kalmaz.

FAİZ SABİT KALIRSA EURO NE OLUR?

Sabit faiz kararı, ekonomik istikrar mesajı verebilir ve bu da altına olan talebi düşürebilir. Ancak, global ekonomik belirsizlikler sürdükçe altının güvenli liman rolü devam edebilir. Döviz kurlarında büyük bir hareket öngörülmez, çünkü sabit faiz döviz talebinde ani bir baskı oluşturmaz. Borsada da benzer bir stabilite beklenmektedir.

MERKEZ BANKASI DÖVİZ KURU İÇİN TIKLAYINIZ