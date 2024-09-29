Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Eyüpspor ile Gaziantep FK karşılaştı. Eyüpspor- Gaziantep FK maçının kaç kaç bittiği ve maç özeti futbol severler tarafından araştırılıyor. Trendyol Süper Lig'in heyecan dolu karşılaşmalarından biri olan bu maça ait kareler merak ediliyor. Eyüpspor ve Gaziantep FK arasındaki bu zorlu mücadele, tam anlamıyla iki tarafın da sahada sonuna kadar savaştığı bir maç oldu. Peki, Eyüpspor- Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti? Eyüpspor- Gaziantep FK maç özeti!

EYÜPSPOR- GAZİANTEP FK MAÇ ÖZETİ

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında ikas Eyüpspor ile Gaziantep FK, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaştı. Gaziantep FK kalecisi Sokratis Diudis, penaltı vuruşunu kurtardı. Maçın ilk yarısında her iki takım da dengeli bir oyun ortaya koyarak birbirlerini tartmakla meşgul olurken, ikinci yarıda ise tempo daha da arttı.

Gaziantep FK kalecisi Sokratis Diudis

Gaziantep FK kalecisi Sokratis Diudis

10. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazdan Saiz'in arka direğe ortasına iyi yükselen Thiam'ın kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

15. dakikada İkas Eyüpspor öne geçti. Sağdan ceza sahasına giren Midtsjo'nün yerden sert ortasına altı pas üzerinde Ahmed Kutucu'nun gelişine şutunda top ağlarla buluştu: 1-0.

25. dakikada konuk ekip etkili geldi. Maxim'in pasında penaltı noktası civarında uygun durumda topla buluşan Furkan Soyalp'in yerden şutunda savunmanın müdahale ettiği top direk dibinden kornere çıktı.

28. dakikada Gaziantep FK beraberliği yakaladı. Okereke'nin ara pasında savunma arkasına sarkan Sorescu'nun kaleciyle karşı karşıya durumda şutunda top filelerle buluştu: 1-1.

42. dakikada İkas Eyüpspor penaltı kazandı. Ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Saiz'in bekletmeden pasına hareketlenen Emre Akbaba, altı pasın sağında yerde kalınca hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. 45. dakikada Emre Akbaba'nın kullandığı penaltı atışını kaleci Dioudis kurtardı ancak hakem atışı tekrar ettirdi. 45+1. dakikada bu sefer Thiam'ın kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Dioudis, gole yine izin vermedi.

İlk yarı, 1-1 eşitlikle sona erdi.

EYÜPSPOR- GAZİANTEP FK MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında İkas Eyüpspor, konuk ettiği Gaziantep FK'yi 3-2 yendi.