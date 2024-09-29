Üye Girişi
Haberler

Eyüpspor- Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti? Eyüpspor- Gaziantep FK maç özeti!

Eyüpspor- Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti? Eyüpspor- Gaziantep FK maç özeti!
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyüpspor ve Gaziantep FK arasında oynanan Trendyol Süper Lig 7. hafta mücadelesi futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşattı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda gerçekleşen bu kritik maçta, her iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmak için yoğun bir mücadele sergiledi. Peki, Eyüpspor- Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti? Eyüpspor- Gaziantep FK maç özeti!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Eyüpspor ile Gaziantep FK karşılaştı. Eyüpspor- Gaziantep FK maçının kaç kaç bittiği ve maç özeti futbol severler tarafından araştırılıyor. Trendyol Süper Lig'in heyecan dolu karşılaşmalarından biri olan bu maça ait kareler merak ediliyor. Eyüpspor ve Gaziantep FK arasındaki bu zorlu mücadele, tam anlamıyla iki tarafın da sahada sonuna kadar savaştığı bir maç oldu. Peki, Eyüpspor- Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti? Eyüpspor- Gaziantep FK maç özeti!

EYÜPSPOR- GAZİANTEP FK MAÇ ÖZETİ

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında ikas Eyüpspor ile Gaziantep FK, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaştı. Gaziantep FK kalecisi Sokratis Diudis, penaltı vuruşunu kurtardı. Maçın ilk yarısında her iki takım da dengeli bir oyun ortaya koyarak birbirlerini tartmakla meşgul olurken, ikinci yarıda ise tempo daha da arttı.

Eyüpspor- Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti? Eyüpspor- Gaziantep FK maç özeti!Gaziantep FK kalecisi Sokratis Diudis

Eyüpspor- Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti? Eyüpspor- Gaziantep FK maç özeti!Gaziantep FK kalecisi Sokratis Diudis

Eyüpspor- Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti? Eyüpspor- Gaziantep FK maç özeti!

10. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazdan Saiz'in arka direğe ortasına iyi yükselen Thiam'ın kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

15. dakikada İkas Eyüpspor öne geçti. Sağdan ceza sahasına giren Midtsjo'nün yerden sert ortasına altı pas üzerinde Ahmed Kutucu'nun gelişine şutunda top ağlarla buluştu: 1-0.

25. dakikada konuk ekip etkili geldi. Maxim'in pasında penaltı noktası civarında uygun durumda topla buluşan Furkan Soyalp'in yerden şutunda savunmanın müdahale ettiği top direk dibinden kornere çıktı.

28. dakikada Gaziantep FK beraberliği yakaladı. Okereke'nin ara pasında savunma arkasına sarkan Sorescu'nun kaleciyle karşı karşıya durumda şutunda top filelerle buluştu: 1-1.

42. dakikada İkas Eyüpspor penaltı kazandı. Ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Saiz'in bekletmeden pasına hareketlenen Emre Akbaba, altı pasın sağında yerde kalınca hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. 45. dakikada Emre Akbaba'nın kullandığı penaltı atışını kaleci Dioudis kurtardı ancak hakem atışı tekrar ettirdi. 45+1. dakikada bu sefer Thiam'ın kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Dioudis, gole yine izin vermedi.

İlk yarı, 1-1 eşitlikle sona erdi.

Eyüpspor- Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti? Eyüpspor- Gaziantep FK maç özeti!

EYÜPSPOR- GAZİANTEP FK MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında İkas Eyüpspor, konuk ettiği Gaziantep FK'yi 3-2 yendi.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Trendyol Süper Lig Gaziantep FK Gaziantep FK Gaziantep Eyüpspor Eyüpspor Futbol Sp

İstanbul'a şiddetli sağanak yağış uyarısı! Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek

Saat verildi, sıcaklıklar rekor seviyede düşecek

 Dev çukurdan vinçle çıkarıldı! Görgü tanıklarından Nasrallah'ın cesediyle ilgili çarpıcı tespit

Görgü tanıklarından Nasrallah'ın cesediyle ilgili çarpıcı tespit

 Nasrallah posteri, bir şehrimizi karıştırdı! Yazdıkları yazı da bir o kadar ilginç

Nasrallah posteri, bir şehrimizi karıştırdı! Yazdıkları yazı da bir o kadar ilginç
Mansur Yavaş, okul müdürlerine ateş püskürdü: Size zehir vermiyoruz

Mansur Yavaş, okul müdürlerine ateş püskürdü: Size zehir vermiyoruz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalyaspor- Fenerbahçe maçının ilk 11'leri! Eyüpspor- Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti? Eyüpspor- Gaziantep FK maç özeti! Eyüpspor Gaziantep FK MAÇI CANLI İZLE! Eyüpspor- Gaziantep FK maçı şifresiz, HD izleme linki var mı? Eyüospor- Gaziantep maçı kaç kaç? KUŞADASISPOR- BORNOVA 1877 MAÇI İZLE! Kuşadasıspor- Bornova 1877 maçı şifresiz mi? SOMASPOR- BEYOĞLU YENİ ÇARŞI MAÇI İZLE! Somaspor- Beyoğlu Yeni Çarşı maçı ne zaman? TFF 2. Lig maçı izleme linki var mı? Atletico Madrid- Real Madrid maçı CANLI İZLE! İspanya LaLiga ATLETICO MADRID- REAL MADRID MAÇI HD, şifresiz izleme linki var mı? Canlı maç izle! Osmaniyespor FK - Yozgat Bozok Spor maçı CANLI İZLE! Osmaniyespor- Yozgat Bozok maçı şifresiz mi? (TFF 2. Lig) İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu! Olay ne zaman oldu? Cesedin kimliği belli oldu mu? CANLI maç izle! (ANTALYASPOR- FENERBAHÇE) Canlı şifresiz HD maç izle! Antalyaspor- Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Halkalı güneş tutulmasının burçlara etkileri neler? 2 Ekim halkalı güneş tutulması burçları nasıl etkileyecek? Afyonspor- Isparta 32 Spor maçı CANLI İZLE! Afyonspor- Isparta 32 Spor maçı şifresiz mi? (TFF 2. Lig)
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });