28 Eylül itibari ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile açılışı yapılan Etlik Şehir Hastanesi vatandaş tarafından araştırılıyor. Türkiye'nin en büyük hastanesi ünvanına sahip olacak olan Etlik Şehir Hastanesi nerede? Sorusu vatandaş tarafından merak ediliyor. Peki, Etlik Şehir Hastanesi nerede? Şehir Hastanesi nerede? Etlik Şehir Hastanesi hangi semtte? Etlik Şehir Hastanesi nerede açılıyor?

Etlik Şehir Hastanesi nerede? Sorusu son günlerde ülkenin gündeminde yer alıyor. Türkiye'nin en büyük hastanesi olacak olan Etlik Şehir Hastanesi'nin resmi açılışı 28 Eylül itibari ile Cumhurbaşkanı Erdoğan katılımı ile gerçekleşecek. Peki, Etlik Şehir Hastanesi nerede? Şehir Hastanesi nerede? Etlik Şehir Hastanesi hangi semtte? Etlik Şehir Hastanesi nerede açılıyor?

ETLİK ŞEHİR HASTANESİ NEREDE?

28 Eylül itibari ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile açılışı yapılan Etlik Şehir Hastanesi Ankara ilindedir. Keçiören ilçesinde olan Etlik Şehir Hastanesi'ne ulaşım metro, otobüs ve dolmuş ile ulaşım sağlanabiliyor.EGO Genel Müdürlüğü, Etlik Şehir Hastanesine direkt ulaşım sağlayan 2 otobüs hattı uygulayacak. Etlik Şehir Hastanesi'nde ilk doğum gerçekleşti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu sözleri söyledi; "Resmi açılışı saat 14.00'te yapılacak olan Ankara Etlik Şehir Hastanesinde ilk doğum bu gece 23.46'da gerçekleşti. 'Enes Umut' adı verilen erkek bebeği dünyaya getiren Elif Hanım'a ve aileye gözünüz aydın diyoruz. Bu doğum için biz de çok mutluyuz."