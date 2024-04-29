Ethereum'un Menkul Kıymet Statüsü Tartışması Yeniden Alevlendi

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Ethereum ile ilgili olarak büyük bir soruşturma başlattı. Bu durum, Ethereum'un menkul kıymet olarak sınıflandırılması meselesini tekrar gündeme taşıdı. Blockchain geliştiricisi Consensys ise, SEC'in bu yeni adımlarına karşı hukuki yollara başvurarak, kripto para biriminin geleceğini korumaya çalışıyor.

Ethereum ve SEC Arasındaki Hukuki Çatışma Derinleşiyor

Consensys Software Inc., ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Ethereum'u bir yıl öncesinden incelemeye başladığını ve bu süreçte Ethereum'un "menkul kıymet" statüsünü tekrar değerlendirdiğini belirten bir dilekçe sundu.

MetaMask cüzdanının arkasındaki geliştirici olan bu Blockchain ve Web3 teknoloji firması, SEC'in 2023 yılının başlarında Ethereum'un (ETH) menkul kıymet olarak kabul edilmediğine dair önceki açıklamasını tersine çevireceğini öngördüğünü ileri sürdü.

Şirketin avukatları, SEC İcra Direktörü Gurbir Grewal'ın 28 Mart 2023'te "Ethereum 2.0" hakkında geniş yetkiler veren bir soruşturma emri çıkardığını ve bu emrin 13 Nisan 2023'te resmi olarak onaylandığını belirtti. SEC, bu iddialara henüz bir yanıt vermedi.

Geçtiğimiz hafta SEC'e karşı dava açan Consensys, kurumun ETH'yi bir menkul kıymet olarak değerlendirdiğini ve bu bağlamda MetaMask yazılımına odaklandığını açıkladı. Bununla birlikte, SEC personelinin bu ayın başında şirkete bir Wells bildirimi gönderdiğini, bu bildirimin SEC'in yaptırım kararı almayı planladığını gösterdiğini bildirdi. Consensys'in iddiasına göre şirket SEC ile iş birliği yaptı ve geçen yıl boyunca çeşitli mahkeme celpleri sonucu 88,000'den fazla belge sundu.

Ethereum'un menkul kıymet olup olmadığı konusu, SEC'in Ethereum Vakfı ve ilgili diğer firmaları mahkemeye çağırdığı haberleri ile daha da önem kazandı. Consensys, SEC'in geçmişteki yetkililerinin Ethereum'un menkul kıymet olmadığı yönündeki açıklamalarına dayanarak, 2018'de SEC Şirket Finansmanı Bölümü Direktörü William Hinman'ın yaptığı ve Bitcoin ile Ethereum'un menkul kıymet olmadığını belirttiği konuşmayı öne sürdü.

SEC Başkanı Gary Gensler, Ethereum'un menkul kıymet olup olmadığına ilişkin soruları yanıtsız bıraktı. Bununla birlikte, birçok kripto para biriminin ajansın denetim alanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini söyledi. Bir diğer yandan, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) Başkanı Rostin Behnam, Ether'in (ETH) bir emtia olduğunu ifade etti.

SEC'in geçen yıl Ethereum tabanlı vadeli işlem ETF'lerini onaylamış olmasına rağmen neden ETH'yi bir menkul kıymet olarak gördüğü konusu tartışma yarattı. ETF Store'un başkanı Nate Geraci bu durumu, Ethereum'un menkul kıymet olmayan bir emtia olarak dolaylı kabulü olarak yorumladı.