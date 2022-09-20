Erzurum Atatürk Üniversite'sinin Merkez Kampüsü'nün yemekhanesinde çıkan yangın merakla araştırılıyor. Vatandaşları korkutan yangın hakkında bilgi aranıyor. Erzurum Üniversite'sinde çıkan yangının sönüp sönmediği merak konusu. Peki, Erzurum Atatürk Üniversitesi yangın söndü mü? Erzurum Atatürk Üniversitesi yangın son durum ne?

ERZURUM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ YANGIN SÖNDÜ MÜ?

Bugün öğle saatlerinde Atatürk Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan merkez yemekhanenin çatısında yangın çıktı. Dumanların şehir merkezini sardığı görülürken rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın kontrol altına alındı. Binanın bir kısmı kullanılamaz hale geldi. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Doğalgaz ve elektriğin kesildiği yemekhaneye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Büyük panik oluşturan yangın dolayısıyla patlama riskine karşılık kampüs içerisindeki trafik akımı ise kesildi. Patlama riski dolayısıyla yangın yerinde büyük güvenlik önlemleri alındı. Yemekhanede çıkan yangının dumanları ise şehir merkezini sardı. Alevler birkaç saat içerisinde kontrol altına alındı. Olay nedeniyle kimse yaralanmadı, binanın bir kısmı ise kullanılamaz hale geldi.