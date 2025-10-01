Ertuğrul Doğan kimdir? Ertuğrul Doğan kaç yaşında, nereli, serveti ne kadar?

Türkiye iş dünyasının ve spor camiasının dikkat çeken isimlerinden Ertuğrul Doğan, kariyeri ve başarılarıyla gündemde yer almaya devam ediyor. Peki, Ertuğrul Doğan kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Serveti ne kadar? İşte, detaylarıyla Doğan'ın iş dünyasındaki yükselişi, özel hayatı ve ekonomik gücü hakkında merak edilen tüm bilgiler haberin devamında yer alıyor.

ERTUĞRUL DOĞAN KİMDİR?

Ertuğrul Doğan, 1977 yılında Trabzon'da dünyaya gelmiş başarılı bir iş insanıdır. Eğitimini memleketi Trabzon'da tamamlamış, Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler İşletme Fakültesi'nden mezun olmuştur.

İş hayatına 2000 yılında madeni yağ ve akaryakıt sektöründe "Doğan Akaryakıt" ile başlayan Doğan, zamanla iş alanlarını genişletmiş ve enerji, gayrimenkul, madencilik, finansal teknoloji, özel jet ve yat kiralama gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerde yönetici ve yatırımcı olarak önemli roller üstlenmiştir.

Özellikle Oltan & Köleoğlu Enerji şirketinin yönetim kurulu başkanı olarak biyokütle enerji üretimi alanında Türkiye'nin önde gelen isimlerinden biri haline gelmiştir. Aynı zamanda spor camiasında da aktif olan Doğan, Trabzonspor Kulübü'nde 2018 yılından itibaren yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmış ve 2023 yılından itibaren kulübün başkanlığını sürdürmektedir.

Hem iş dünyasında hem de spor kulübü yönetiminde kazandığı deneyim ve başarılarla Türkiye'nin tanınan isimlerinden biridir.

ERTUĞRUL DOĞAN KAÇ YAŞINDA?

Ertuğrul Doğan, 1977 doğumlu olduğu için 2025 yılı itibarıyla 48 yaşındadır. Yaklaşık 25 yıldır aktif olarak iş dünyasında yer almakta ve bu süre zarfında pek çok alanda önemli projelere imza atmıştır. Yaşı, deneyimi ve liderlik vasıflarıyla özellikle enerji sektörü ve spor yönetimi alanlarında güçlü bir profil çizmektedir.

ERTUĞRUL DOĞAN NERELİ?

Ertuğrul Doğan aslen Trabzonludur. Hem doğduğu hem de eğitimini aldığı bu şehirle olan bağları oldukça güçlüdür. Trabzon'da başlayan eğitim ve iş hayatı, onun bölgesel kalkınmaya ve Trabzonspor'a olan katkılarında da önemli rol oynamıştır. Şehre olan bağlılığı, iş ve spor alanlarındaki faaliyetlerine de yansımaktadır.

ERTUĞRUL DOĞAN EVLİ Mİ?

Ertuğrul Doğan evlidir ve iki çocuk babasıdır. İş hayatındaki yoğun tempo ve sorumluluklarına rağmen aile yaşamına büyük önem vermekte, aile bağlarını güçlü tutmaktadır.

ERTUĞRUL DOĞAN KARİYERİ

Ertuğrul Doğan, iş hayatına 2000 yılında "Doğan Akaryakıt" markasıyla madeni yağ ve akaryakıt sektöründe başladı. Zamanla yatırım alanlarını genişleterek gayrimenkul şirketlerinin yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlendi. 2014 yılında enerji sektörüne adım atarak Oltan & Köleoğlu Enerji Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Bu şirket, Türkiye'de biyokütle enerji alanında önemli projelere imza attı; Mecitözü, Çay ve Çarşamba ilçelerinde toplamda 59 MW kapasiteli biyokütle enerji tesisleri kurdu. Ayrıca Trabzon Sanayici İş Adamları Derneği ve Oltan Vakfı'nın yönetim kurullarında yer aldı, bir dönem Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Spor alanında ise 2018'de Trabzonspor yönetim kuruluna seçildi, başkan yardımcılığı yaptı ve 2023 Mart ayında kulüp başkanı oldu. 1 Aralık 2024'te yeniden başkan seçilerek kulübün yönetimini sürdürüyor. Kariyeri boyunca hem iş dünyasında hem spor kulübü yönetiminde liderlik vasıflarını başarıyla göstermiştir.

ERTUĞRUL DOĞAN SERVETİ

Ertuğrul Doğan, Doğan Yatırım Holding'in sahibi olarak farklı sektörlerde önemli yatırımlara imza atmıştır. Holding bünyesinde yenilenebilir enerji, madencilik, finansal teknoloji (game fin tech), özel jet ve yat kiralama ile gayrimenkul alanlarında faaliyet gösteren şirketler bulunmaktadır.

Özellikle Oltan & Köleoğlu Enerji şirketi, biyokütle enerji üretimiyle Türkiye'nin enerji sektöründe öne çıkan firmalarından biri haline gelmiştir. Bu yatırımlar ve farklı sektörlerdeki iş girişimleri, Doğan'ın servetini önemli ölçüde artırmış ve iş dünyasında güçlü bir ekonomik konum elde etmesini sağlamıştır.

Ayrıca enerji üretiminde çevre dostu teknolojiler kullanarak Türkiye'nin enerji bağımsızlığına katkı sağlaması da hem ekonomik hem de sosyal açıdan değer yaratmaktadır.