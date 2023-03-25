Ermenistan - Türkiye ilk 11 belli oldu mu? 25 Mart Ermenistan - Türkiye maçının ilk 11'inde kimler var, kadroda eksik var mı, sakat futbolcu var mı?
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Ermenistan - Türkiye UEFA Euro 2024 Eleme maçı bugün oynanacak. Maç başlamadan önce futbol severler ilk 11 yayınlandı mı merak etti. Peki, Ermenistan - Türkiye ilk 11 belli oldu mu? 25 Mart Ermenistan - Türkiye maçının ilk 11'inde kimler var, kadroda eksik var mı, sakat futbolcu var mı? İşte ilk 11 ve muhtemel 11 aday kadrosu...
Heyecanla beklenen maçların başında gelen Ermenistan - Türkiye maçı bugün saat 20:00 'da oynanacak. Maç başlamadan önce ilk 11 ve aday kadrosu merak edildi. Peki, Ermenistan - Türkiye ilk 11 belli oldu mu? 25 Mart Ermenistan - Türkiye maçının ilk 11'inde kimler var, kadroda eksik var mı, sakat futbolcu var mı? İşte detaylar...
Ermenistan - Türkiye UEFA Euro 2024 Eleme maçı bugün 25 Mart Cumartesi saat 20:00 'da TRT 1'de başlayacak.
Ermenistan - Türkiye maçının ilk 11'i henüz açıklanmadı. Fakat muhtemel 11 belli oldu.
Türkiye muhtemel 11:
- Mert
- Zeki
- Merih
- Samet (Ozan)
- Çağlar
- Ferdi
- Cengiz
- Orkun
- Hakan
- Cenk (Kerem)
- Enes
Mert, Ozan, Merih, Çağlar, Onur, Ferdi, Orkun, Hakan, Cengiz, Enes, Cenk
A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Zeki Çelik (Roma), Onur Bulut (Beşiktaş), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor)
Orta saha-forvet: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Cengiz Ünder (Olimpik Marsilya), Arda Güler, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Mehmet Can Aydın (Schalke 04), Orkun Kökçü (Feyenoord), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Cenk Tosun (Beşiktaş), Enes Ünal (Getafe), Umut Nayir (HangiKredi Ümraniyespor).