Ermenistan - Türkiye ilk 11 belli oldu mu? 25 Mart Ermenistan - Türkiye maçının ilk 11'inde kimler var, kadroda eksik var mı, sakat futbolcu var mı?

Ermenistan - Türkiye UEFA Euro 2024 Eleme maçı bugün oynanacak. Maç başlamadan önce futbol severler ilk 11 yayınlandı mı merak etti. Peki, Ermenistan - Türkiye ilk 11 belli oldu mu? 25 Mart Ermenistan - Türkiye maçının ilk 11'inde kimler var, kadroda eksik var mı, sakat futbolcu var mı? İşte ilk 11 ve muhtemel 11 aday kadrosu...