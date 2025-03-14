Eren Özmen'in serveti ne kadar? Türkiye'nin en zenginleri listesinde olan Eren Özmen ne iş yapıyor?

Forbes'un dünya genelindeki servet sıralaması öncesinde, Türkiye'nin en zengin iş insanları listesi belli oldu. Listenin zirvesindeki isimler yerlerini korurken, bu yıl listeye yeni giriş yapan isimler de dikkat çekti. Özellikle, başarıları ve iş dünyasındaki yeriyle öne çıkan Eren Özmen, Türkiye'nin en zenginleri arasında yer alarak büyük ilgi gördü. Hakkında merak edilen pek çok soru gündeme gelirken, Eren Özmen'in hangi sektörde faaliyet gösterdiği, nasıl bir servete sahip olduğu ve kariyerinin nasıl şekillendiği araştırılmaya başlandı. Peki, Türkiye'nin en zenginleri listesinde olan Eren Özmen ne iş yapıyor, serveti ne kadar? İşte, detaylar…

EREN ÖZMEN NE İŞ YAPIYOR, SERVETİ NE KADAR?

Türk-Amerikalı iş insanı Eren Özmen, Sierra Nevada Corporation (SNC) adlı havacılık ve savunma şirketinin sahibi ve başkanıdır. Eşi Fatih Özmen ile birlikte yönettiği SNC, uzay teknolojileri, havacılık ve savunma sanayi alanlarında dünya çapında faaliyet göstermektedir. Türkiye'nin en zengin isimleri arasında yer alan Özmen, özellikle Forbes'un en zenginler listesine girmesiyle dikkat çekmiştir.

Eren Özmen'in serveti ne kadar

1958 yılında İzmir'de doğan Eren Özmen, Ankara Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü'nden mezun olduktan sonra yüksek lisans eğitimi için ABD'ye gitmiştir. Nevada Üniversitesi'nde İşletme Yönetimi alanında yüksek lisans yaptıktan sonra, 1988 yılında Sierra Nevada Corporation'da çalışmaya başlamış ve 1994 yılında eşiyle birlikte şirketi satın alarak küresel bir teknoloji devi haline getirmiştir.

Türkiye'nin en zenginleri listesinde olan Eren Özmen ne iş yapıyor

Sierra Nevada Corporation (SNC), uzay sistemleri, haberleşme, havacılık, gözetleme ve savunma sanayi alanlarında faaliyet göstermektedir. Şirket, NASA ve ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) gibi büyük kuruluşlarla iş birliği yaparak uzay teknolojileri ve askeri savunma alanlarında önemli projelere imza atmaktadır. SNC, ABD'de 18 eyalette faaliyet göstermekte olup, 33 farklı tesisle küresel çapta operasyonlar yürütmektedir.

Türkiye'nin en zenginleri listesinde olan Eren Özmen ve eşi

Forbes'un 2023 yılı "En Zengin 400 Kişi" listesinde yer alan Eren Özmen, 3,4 milyar dolarlık servetiyle dikkat çekmektedir. Özmen çifti, ABD'de en başarılı göçmen girişimciler arasında gösterilirken, uzay teknolojileri ve savunma sanayinde yaptıkları yatırımlarla büyük bir etki yaratmaktadır. Türkiye'nin en zenginleri arasında yer alan Eren Özmen, teknoloji ve savunma alanındaki başarılarıyla dünya çapında tanınan isimlerden biri olmuştur.