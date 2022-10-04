AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından bir çağrıda bulunarak vatandaşlara seslendi. Çelik, gün vererek herkesi ekran başına beklediklerini söyledi. Bu gelişmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne zaman açıklama yapacağı merak konusu oldu. Peki, Erdoğan'ın konuşması ne zaman? Erdoğan'ın tarihi açıklaması ne zaman?

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Erdoğan'ın konuşması ne zaman? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından bir çağrıda bulunarak vatandaşlara seslendi. Çelik, gün vererek herkesi ekran başına beklediklerini söyledi. Bu gelişmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne zaman açıklama yapacağı merak konusu oldu. Peki, Erdoğan'ın konuşması ne zaman? Erdoğan'ın tarihi açıklaması ne zaman? İşte detaylar...

ERDOĞAN'IN KONUŞMASI NE ZAMAN?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından bir çağrıda bulunarak vatandaşlara seslendi. Çelik, "Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz. Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır. Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"TARİHİ MÜCADELENİN YENİ AŞAMASI OLACAK"

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak vatandaşlara çağrıda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısını işaret eden Çelik, şunları söyledi:

"Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz. Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık. Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır. Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, hak ve özgürlükler mücadelemizin tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacaktır."