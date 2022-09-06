Basketbolseverlerin heyecanla takip ettiği basket maçlarının dikkat çeken ismi Ercan Osmani, taraftarlar tarafından ilgiyle araştırılıyor. Basketbolseverlerin merakla araştırdığı oyuncular arasında Ercan Osmani var. Peki, Ercan Osmani kimdir? Ercan Osmani kaç yaşında ve nereli? Ercan Osmani hangi takımda, hangi mevkii? Ercan Osmani kariyeri

Milli takımımızda yer alan basketbolcular, basketbolseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Merakla araştırılan A Milli Erkek Basketbol takımı oyuncularımız her maçın ardından performansı ile gündemde kalıp ilgileri üzerine topluyorlar. Basketbolseverler ise dikkatleri üzerine çeken yıldız basketbolcuların kim olduğunu merak edip araştırıyor. Basketbolcuların kariyerleri, nereli oldukları ve hangi takımda forma giydikleri taraftarlar tarafından araştırılan konulardan birisi. Peki, Ercan Osmani kimdir? Ercan Osmani kaç yaşında ve nereli? Ercan Osmani hangi takımda, hangi mevkii? Ercan Osmani kariyeri

ERCAN OSMANİ KİMDİR?

4 Ağustos 1998 yılında dünyaya gelen basketbolcu Arnavut asıllıdır. Beşiktaş takımında forma giyiyor. 2.13 m boya sahip olan Ercan Osmani, 6 numaralı forma ile uzun forvet pozisyonunda yer alıyor. Kariyerine 2014-2015 sezonunda Bandırma Kırmızı'da başlayan Ercan Osmani, 2015-2016 sezonunu Banvit BK bünyesinde tamamladı. 2016-2017 sezonunda Bandırma Kırmızı ile Türkiye Basketbol Ligi'nde 26 maçta görev alan oyuncu, 8.1 sayı ve 5.2 ribaund ortalamalarıyla oynadı. 2017-2018 sezonunda Bandırma Kırmızı forması ile 27 maçta süre alan basketbolcu; 12.9 sayı, 8.4 ribaund ve 1.4 asist ortalamalarını yakaladı. 2018-2019 sezonunda Banvit BK ile Basketbol Süper Ligi'nde 6 lig maçında; 2 sayı ve 1.3 ribaund ortalamaları ile oynadı. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise 7 maça çıktı ve 4.1 sayı, 2.3 ribaund ortalamalarıyla oynadı. 2019-2020 sezonunda Bandırma BK ile Türkiye Basketbol Ligi'nde 24 maçta görev aldı. 20.7 sayı ortalamasını yakalarken, 11.4 ribaund ortalamasıyla sezonu tamamladı. 2020-2021 sezonu başında yeniden yapılanarak genç oyunculardan kurulu bir takım olan Beşiktaş Basketbol Takımı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.Kasım 2020'de köpeklerin saldırısına uğrayan ve bu saldırı esnasında düşerek sol el bileğini kıran Ercan Osmani, bir ameliyat geçirdi ve sezonun büyük bölümünde forma giyemedi.

ERCAN OSMANİ HANGİ TAKIMDA, HANGİ MEVKİİ?

A Milli Erkek Basketbol takımında oynayan basketbolcu uzun forver mevkiinde 2020 yılından beri Beşiktaş takımında oynamaktadır.