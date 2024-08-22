Emirhan Topçu kimdir? Emirhan Topçu kaç yaşında, nereli? Emirhan Topçu hayatı ve kariyeri...

Emirhan Topçu'nun yetenekleri ve çok yönlülüğü, onun hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da büyük takımların radarına girmesine neden oldu. Beşiktaş'a transferi, futbol kariyerinde önemli bir adım olarak görülüyor. Emirhan Topçu'nun hayatı ve kariyeri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Başarılı futbolcunun hayatı ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

EMİRHAN TOPÇU KİMDİR?

Emirhan Topçu 11 Ekim 2000 tarihinde Balıkesir'de doğmuştur. Türk profesyonel futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta oynamaktadır. Sol ayağını kullanan Emirhan, stoper ve sol bek mevkilerinde görev yapmaktadır.

EMİRHAN TOPÇU'NUN KARİYERİ

Emirhan Topçu, futbol kariyerine 2012 yılında, 12 yaşındayken Çaykur Rizespor altyapısında başlamıştır. 2017 yılında Çaykur Rizespor'un as kadrosuna yükselmiş ve ilk resmi maçına 21 Eylül 2017 tarihinde Türkiye Kupası üçüncü turunda Nevşehir Gençlik karşısında çıkmıştır. İlk lig maçını ise 21 Ocak 2018 tarihinde, Manisaspor'u 3-0 yendikleri maçta oynamıştır. Sezon sonunda Çaykur Rizespor, Süper Lig'e yükselmiştir. 2 Ağustos 2024 tarihinde Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Emirhan Topçu'nun transferiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştur:

"Transfer devam edecek. Hüseyin Bey çalışmalarına devam ediyor. Scout ekibimiz, Samet hocamız ve Giovanni van Bronckhorst ile birlikte karar veriliyor. Hocamızın kararı çok önemli. Bir transferin daha lisansı çıkacak birazdan. Emirhan Topçu Beşiktaş'ı çok istedi. Hayırlı olsun."

Gün içinde Beşiktaş kulübünden yapılan açıklamada ise:

"Kulübümüz, 2024-25 sezonu transfer çalışmaları kapsamında 23 yaşındaki savunma oyuncusu Emirhan Topçu ile sözleşme imzaladı. İkinci Başkanımız Hüseyin Yücel ve Sayman Üye, Finansman ve Anonim Şirketten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz M. Kaan Şakul, Tüpraş Stadyumu'nda Emirhan Topçu'ya şanlı formamızla üstün başarılar diledi. Kulübümüze uzun yıllar boyunca önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Emirhan Topçu'ya Beşiktaş ailesine hoş geldin diyoruz." Emirhan Topçu, Beşiktaş'ta yeni kariyerine büyük bir heyecanla başlamış ve kulüp tarafından büyük bir umutla karşılanmıştır.