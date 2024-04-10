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Emekliye zam var mı, yok mu? Bakan Şimşek'ten açıklama!

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Emekliye zam yapılacak mı ve emekli maaşına zam var mı merak ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti MYK'sında emekli zammı ile ilgili dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. 2024 emekli zammı ne kadar olacak? Emekliye zam var mı, yok mu? Detaylar haberimizdedir…

EMEKLİYE ZAM VAR MI?

31 Mart yerel seçimleri öncesi emeklilerin zam beklentisi sonuçsuz kalmış ve bu da sandıktan çıkan sonucu etkilemişti. Peki emeklilere neden zam yapılmadı? Konunun muhataplarından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti MYK'sında bunun nedenine ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.

Konuyla ilgili çok sayıda sorunun muhatabı olan Şimşek, "Bunu yapmak için Türkiye'nin yurtdışından yüzde 50'den fazla faizle borçlanması gerekecekti. Böyle yaparsak gelecek nesilleri ipotek altına alacaktık. Buna izin veremezdik" diyerek emeklilere neden zam yapılmadığını özetledi.

Emekliye zam var mı, yok mu? Bakan Şimşek'ten açıklama!

5 İLA 7 BİN LİRA ARASI BEKLENTİ VARDI

Bilindiği üzere Türkiye'de en düşük emekli maaşı 10 bin lira seviyesinde. Seçimlerden önce emekli maaşlarına 5 ila 7 bin lira arasında bir zam yapılması yönünde beklenti oluşmuştu. Hükümet ise emeklilere zam için temmuz ayını işaret etmişti.

Emekliye zam var mı, yok mu? Bakan Şimşek'ten açıklama!

EMEKLİ ZAMMINDA KRİTİK ORAN BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mart ayı enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emeklilerinin zam oranını belirlemede etkili 3 aylık enflasyon farkı da belli oldu. SGK ve Bağ-Kur emeklileri için ocak ayında yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53 ve mart ayı için 3,16 enflasyon farkı belli oldu. Böylece 3 aylık enflasyon farkı yüzde 15,06 olarak belirlendi.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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