Nisan ayında Ramazan Bayramı nedeniyle emekli ve memur maaş ödeme günleri merak konusu olmaya başladı. 2024 yılında Ramazan Bayramı, 10 Nisan'da başlıyor. Bu durumda, maaş ödemelerinin bayram öncesi yapılması bekleniyor. Emekliler ve memurlar ''Emekli ve memurların maaşı erken mi yatacak? Nisan ayı maaşları ne zaman yatacak?'' sorularının cevabını merak ediyor.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI ERKEN Mİ YATACAK?

Emekli ve memur maaş ödemelerinin erken bir tarihe çekilmesine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak, Ramazan Bayramı'nın 10-12 Nisan tarihlerine denk gelmesi nedeniyle ödemelerin bu tarihlerden hemen önce gerçekleştirilmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl maaşlar bayramdan önce hesaplara yatırılmıştı, bu yıl da aynı uygulamanın olması muhtemel görünüyor.

MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATIYOR?

Memur maaşları ayın 15'inden itibaren hesaplara yatırılıyor.