EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU | SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde kaç oldu? En düşük emekli maaşı ne kadar?

Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran enflasyonunu 1,64, 6 aylık enflasyonu ise 24,73 olarak duyurdu. SSK ve BAĞ-KUR emekli zammı yüzde kaç oldu? En düşük emekli maaşı ne kadar? sorularına yanıt aranıyor. Yılın ilk 6 ayında elde edilen enflasyon rakamlarına göre İşçi ve BAĞ-KUR emeklileri ve memur emeklileri ne kadar zam alacağı araştırılıyor. Memur ve emekli maaş zammı ne kadar?

TÜİK HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI KAÇ OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre haziran ayında enflasyon aylık yüzde 1,64 olurken yıllık yüzde 71,60'a geriledi.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLDU?

Milyonlarca memur ve emekliyi yakından ilgilendiren enflasyon rakamları açıklandı. Yılın ilk 6 ayında elde edilen enflasyon rakamlarına göre İşçi ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran enflasyonunu 1,64, 6 aylık enflasyonu ise 24,73 olarak duyurdu. Bu veriler ışığında SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 24,73 zamma hak kazandı. Memur ve memur emeklilerin toplam zam oranı da yüzde 19,31 oldu. Buna göre, en düşük memur maaşı 39.205 TL olarak hesaplandı.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMLI MAAŞLARI NE KADAR?

16 milyon emekliyi ve 4 milyon memuru yakından ilgilendiren maaş zamları enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından netleşti.