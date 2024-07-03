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EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU | SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde kaç oldu? En düşük emekli maaşı ne kadar?

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TÜİK enflasyon Haziran ayı rakamlarını açıkladı. 6 aylık enflasyon farkı belli olurken SSK ve Bağ-Kur emeklileri için maaş zammı oranları da belirlenmiş oldu. Yeni düzenleme ile emekli maaşlarına ne kadar zam geldiği ve en düşük emekli maaşının ne kadar olduğu açıklandı. Bu zam ile birlikte emeklilerin maaşlarındaki artış oranı ve en düşük maaş miktarı belirlendi. Peki, SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde kaç oldu? En düşük emekli maaşı ne kadar?

Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran enflasyonunu 1,64, 6 aylık enflasyonu ise 24,73 olarak duyurdu. SSK ve BAĞ-KUR emekli zammı yüzde kaç oldu? En düşük emekli maaşı ne kadar? sorularına yanıt aranıyor. Yılın ilk 6 ayında elde edilen enflasyon rakamlarına göre İşçi ve BAĞ-KUR emeklileri ve memur emeklileri ne kadar zam alacağı araştırılıyor. Memur ve emekli maaş zammı ne kadar?

TÜİK HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI KAÇ OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre haziran ayında enflasyon aylık yüzde 1,64 olurken yıllık yüzde 71,60'a geriledi.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU | SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde kaç oldu? En düşük emekli maaşı ne kadar?

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLDU?

Milyonlarca memur ve emekliyi yakından ilgilendiren enflasyon rakamları açıklandı. Yılın ilk 6 ayında elde edilen enflasyon rakamlarına göre İşçi ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU | SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde kaç oldu? En düşük emekli maaşı ne kadar?

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran enflasyonunu 1,64, 6 aylık enflasyonu ise 24,73 olarak duyurdu. Bu veriler ışığında SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 24,73 zamma hak kazandı. Memur ve memur emeklilerin toplam zam oranı da yüzde 19,31 oldu. Buna göre, en düşük memur maaşı 39.205 TL olarak hesaplandı.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU | SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde kaç oldu? En düşük emekli maaşı ne kadar?

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMLI MAAŞLARI NE KADAR?

16 milyon emekliyi ve 4 milyon memuru yakından ilgilendiren maaş zamları enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından netleşti.

  • En düşük memur emekli maaşı 14 bin 740 TL'den, 17 bin 586 TL'ye çıktı.
  • En düşük memur maaşı ise 32 bin 860 TL'den, 39.205 TL'ye yükseldi.
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Türkiye İstatistik Kurumu Enflasyon farkı Emekli Zammı Memur zammı Memur Zam Ssk Gündem Finans Ekonomi Haberler

Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu

Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu

 İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak

İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak

 Yüzde 25 sınırı kalkmıştı! Kiralarda tavan zam oranı yüzde 65.07 oldu

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