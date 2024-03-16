Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar? 2024 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak?

11 ayın sultanı Ramazan devam ederken, Ramazan Bayramı için de heyecan dorukta. Ramazan Bayramı için merak edilen bir konu da gündemi oldukça kurcalıyor. Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesinin ne kadar olduğu ve ne zaman yatırılacağı merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı son dakika açıklaması tüm sorulara yanıt niteliğinde oldu. Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? 2024 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak? İşte tüm ayrıntılar....

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Haliç Kongre Merkezi'nde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere bir müjde verdi. Bu müjde emekli bayram ikramiyesi konusunu kapsıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her bir emeklimize tek seferlik 5'er bin liralık ödeme gerçekleştirdik. Bu yıl emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde yüzde 50 artışa gittik. " ifadelerini vurguladı.

Hemen sonrasında ise beklenen bayram ikramiyelerinin tarihi verildi. Bu bağlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan şu cümleleri kullandı, "Ramazan ikramiyelerini 2 ila 5 nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırmış olacağız." Bu açıklamaya göre emekliler, bayram ikramiyelerini Ramazan ayı bitmeden yani bayram öncesinde almış olacak.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Bir başka konu ise bayram ikramiyelerinin ne kadar olduğu. Emekli ikramiyelerindeki artışın detayları resmi gazetede yayınlanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ödenen ikramiyeler %50 oranında artırıldı. Buna göre, yeni yıl ile birlikte ise emekli bayram ikramiyeleri 3.000 TL'ye yükseltildi.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLECEK?

Bayram ikramiyesi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecektir. Bununla birlikte, SGK'dan aylık alan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine de bayram ikramiyesi verilecektir. Bu karar, emeklilerin ve diğer ilgili kişilerin bayram sevincini ve mutluluğunu artırmayı amaçlamaktadır.