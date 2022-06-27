Emekli maaşları bayramdan önce ödenecek mi 2022? Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mi? Emekli maaşları erken yatacak mı?

Emekli maaşları bayramdan önce ödenecek mi merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi. Asgari ücret zammı, bayram tatilinin 9 güne çıkarılması, memur ve emekliye ek zam, enflasyonla mücadele ve NATO zirvesi konularının masaya yatırıldığı toplantı yaklaşık 4 saat sürdü. Emekli maaşları bayramdan önce ödenecek mi? Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mi? SSK emekli maaşları kurbandan önce ödenecek mi? İşte detaylar...

EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE ÖDENECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:

Yılbaşında çalışanlarımızın, emeklilerimizin yeniden gözden geçireceğiz. Ne yapılması gerekiyorsa onu da vereceğiz. Temmuz ayı memur maaşlarının Kurban Bayramı öncesi 8 Temmuz'da zamlı halde ödeneceğini belirtmek istiyorum. Bölgemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri takip ediyor, milletimize fayda getirecek her hususun üzerine gidiyoruz. Yeni yatırımlarla, yeni fırsatlarla, yeni finansman kaynaklarıyla istihdamı, üretimi destekliyoruz, ihracatçılarımızı pazarlarını büyütme konusunda teşvik ediyoruz.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Terör, göç, savaş, ekonomik ve sosyal krizler gibi hayati sınamalardan geçen bölgemizde Efes 2022 Tatbikatı dostlarımıza güven, düşmanlarımıza korku veren bir program olarak başarıyla icra edilmiştir. Dünyanın terörle mücadelesinde en eski ve en etkili ülkelerin başında geliyoruz.

"FARKIMIZI HER ALANDA GÖSTERİYORUZ"

Siyasi ve insani krizlerin yükünü en fazla taşıyan ülke durumundayız. Tehditleri kaynağında ortadan kaldırma üzerine kurulan stratejimizi başarıyla uyguluyoruz. Uluslararası platformlarda ilkeli duruşumuzla farkımızı her alanda gösteriyoruz. Türkiye'yi bir yandan terör koridoruyla kimi ülkeler vasıtasıyla kuşatma girişimlerini akamete uğrattık, uğratmayı da sürdüreceğiz.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNİN BAŞININ İNLERİNDE EZDİK"

Rusya-Ukrayna savaşı bir kez daha göstermiş ki, vizyonu, hedefi, projesi bulunmayan ülkelerin işi çok zordur. Son 20 yılda kurduğumuz demokrasi ve altyapının imkanlarını da kullanarak kendini farklı bir yere konumlandırmayı başarmışızdır. Bize yöneltilen tenkitlerin, eksikliklerimizden, hatalarımızdan değil Türkiye'nin uluslararası taahhütlerine kalarak belirlediği istikamette yürümesinden kaynaklandığını biliyoruz. Yaşadıklarımızdan çıkardığımız dersler ışığında tek millet, bayrak, vatan, devlet ilkelerine sıkı sıkıya sahip çıkarak azimle yolumuza devam edeceğiz. Vesayet ve darbe güçleriyle mücadelemiz gibi. Terör örgütlerinin başını inlerinde ezdiğimiz sınır ötesi harekatlarımız gibi.

"SURİYE'DE YENİ HAREKATLARA BAŞLAYACAĞIZ"

Siyasi, ekonomik ve askeri tüm kabiliyetlerimizi 2023 hedeflerimizi gerçekleştirmek, 2053 vizyonumuzu hayata geçirmek için kullanmayı sürdüreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Irak sınırlarımızı teröristlerin saldırılarından kurtaracak operasyonlarımız başarıyla sürüyor. Suriye sınırında güvenlik koridorunun eksikliklerini tamamlayarak orada yeni harekatlara başlayacağız. Akdeniz ve Ege'de gereken tüm adımları atmaktan asla çekinmedik, çekinmeyeceğiz. Efes 2022 Tatbikatı işte bu tablonun askeri boyutunu temsil eden bir örnek olarak başarıyla sonuçlandırılmıştır. Rabbimden kahraman Mehmetçiğimizi, tüm güvenlik güçlerimizi daima korumasını ve esirgemesini niyaz ediyorum. Günümüzde savaşlar aynı zamanda sanayiden teknolojiye, finanstan sanat ve spora kadar her alanda veriliyor. 10 Haziran'da Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Kampüsü Bilim ve Teknoloji binamızın açılış törenine iştirak ettik. Araştırma geliştirme faaliyetlerindeki kapasitemizi bir adım daha öteye taşıyacak derin teknoloji üssümüzün bir kez daha ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

"ENERJİ ATILIMLARI VATANDAŞIN HİZMETİNE SUNULACAK"

11 Haziran'da gittiğimiz Van'da depremin ardından adeta yeniden inşa ettiğimiz şehrin nasıl şahlandığını görme imkanını bulduk. Bölgenin lokomotif şehrini gelecekte daha ileriye nasıl taşıyacağımızı gördük. 13 Haziran'da katıldığımız Türkiye İhracatçılar Meclisi toplantısında sektör mensuplarıyla bir araya geldik. İhracatçılarımızın coşkusu doğru alanda ilerlediğimizi gösterdi. Yıllık 243 milyar dolara ulaşan iş dünyamızı bir kez daha tebrik ediyorum. Karadeniz'de keşfettiğimiz gazın ilk boru indirme ve kaynak törenine katıldık. Türkiye'nin enerji konusundaki en önemli atılımın bir an önce insanlarımızın hizmetine sunulmasını sabırsızlıkla bekliyoruz.

"UZAY ÇALIŞMALARIMIZI GÖZDEN GEÇİRDİK"

Türksat 5-B uydumuzu hizmete alma töreninde uzay çalışmalarımızı gözden geçirdik. Dünyamızı tehdit eden iklim değişikliği konusunda pek çok devlet ve hükümet başkanının yer aldığı uluslararası koruma 17 Haziran'da çevrimiçi katılarak ülkemizin yaklaşımlarını anlatma imkanı bulduk.

"YANGINDA TÜM İMKANLARI KULLANDIK"

Ukrayna-Rusya savaşından, NATO zirvesi hazırlıklarına kadar çok sayıda ülke ile telefon görüşmeleri yaptım. Marmaris'teki yangını yakından takip ederek, tüm imkanların kullanılmasını sağladık. Gerek Tarım Bakanım Vahit Bey, gerek İçişleri Bakanım Süleyman Bey, gerçekten orada 5 günlük yoğun çalışma ortaya koydular. Uyumla yapılan bu çalışma içerisinde her ne kadar 5 bin hektarı aşkın bir alanda ciddi bir ağaç vesaire yanmışsa da herhangi bir ölüm, yaralanma olmadığı bizim teselli kaynağımız olmuştur. Şimdi yoğun bir şekilde ağaçlandırma çalışmalarına girmek suretiyle bu telefatı gidermenin yollarını arayacağız.

"GECE GÜNDÜZ DEMEDEN BÜTÜN EKİPLER MÜDAHALE ETTİ"

Millete hizmet, ülkeye hizmet derdi olmayanların gökyüzünde helikopter arayışı gibi, uçak arayışı gibi bu tür zavallılarla bu ülkede siyaset yapılmaz. Biz işimizi biliyoruz, gereği neyse onu yapıyoruz. Gece gündüz demeden, bütün itfaiyecilerimiz, silahlı kuvvetlerimizin mensupları, STK'larımızla bu çalışmaları yürüterek 12 uçak 44'ü helikopter 3'ü İHA olmak üzere 60 hava aracı, 613 arasöz, 203 iş makinası, 5700'e yakın personel, 2100'ün üzerinde gönüllülerden oluşan bir ekiple müdahale edilmiştir bay Kemal. Tabi yavruların da var, ortakların da var. Onlar da ne yapıldığını böylece duymuş olsunlar.

"EKONOMİ PROGRAMIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

Küresel ekonomide yaşanan dalgalanma emtia fiyatından artışa, tedarik zincirine kırılmaya kadar etkisini sürdürüyor. Türkiye bu krizi fırsata çevirmek için tüm imkanlarını seferber etmiştir. Ülkemizi yeniden eski istikrarsızlık, güvensizlik içine sokma gayreti maalesef hız kesmeden devam ediyor. Bugün bir yandan küresel krizi yeni bir kalkınma hamlesinin kaldıracı haline dönüştürmenin, bir yandan da maruz kaldığımız saldırıları elemine etmenin gayreti içindeyiz. Gizli açık ambargo, içeriden ve dışarıdan tuzaklara rağmen hamdolsun ülkemize diz çöktüremediler. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla üzerine kurulu Türkiye Ekonomi programımızı tüm sabotajlara ve direnişlere rağmen uygulamayı sürdürüyoruz ve sürdüreceğiz.

"ASGARİ ÜCRETİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİNİ İSTEDİK"

Ülkemizde hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeme sözünü yerine getirmek için her fırsatı değerlendiriyoruz. Ocak ayında asgari ücretin yüzde 50,5 artışından, kamu personel ve emekli maaşlarının yükseltilmesine kadar pek çok adım atmıştık. Asgari ücreti arttırırken işverenlerin omuzlarında kimi vergileri kaldırmıştık. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedik. Bakanlığımız özellikle belli sayıya kadar personel çalıştıran işverenleri gözetecek yöntem geliştirecektir. Yapılan artışın istihdamda olumsuz etkiye yol açmasına meydan verilmeyecektir. En kısa sürede bu konuda müjdeli haberi işçi ve emekçilerimizle paylaşmayı umut ediyoruz. Kamu çalışanları ve emeklilerimize enflasyon farklarını zaten vereceğiz. 13,7 milyon emeklimizin bu çalışmanın tamamını kapsadığının altını çizmek istiyorum. Hiçbir çalışan ve emeklimizin hayat pahalılığın altında ezilmesine müsaade etmemekteyiz. Detaylarını bilahare açıklayacağımız bu artışların şimdiden çalışanlarımıza ve emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Çalışma Bakanım süratle Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile bir araya gelip çalışmalarını bitirecekler, ardından NATO görüşmelerinden döner dönmez tüm işçi ve emeklilerimizle bunu paylaşma imkanını bulacağız.

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