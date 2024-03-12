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Emekli bayram ikramiyesi 2024 ne kadar? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

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Emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyesi hakkında detaylar belli oldu. 2024 yılında emeklilere verilecek olan bayram ikramiyesinin miktarı ve ne zaman yatacağı konusunda bilgiler geldi. Emeklilerin bayram öncesi ekonomik durumlarını rahatlatacak olan bu ikramiye, bayramın getirdiği ekstra masrafları karşılamada yardımcı olacak.

Emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin TL'ye çıkaran kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bakan Işıkhan, emekli bayram ikramiyesinin bayramdan önce hesaplara yatırılacağını açıklamıştı. Emekli bayram ikramiyesi 2024 ne kadar? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Ramazan Bayramı'nın ilk günü bu yıl 10 Nisan tarihine denk gelecek. Emekliye bayram ikramiyelerinin ise bayramdan önceki hafta yani 1-9 Nisan tarihlerinde hesaplara yatması bekleniyor.

KİMLER İKRAMİYE ALACAK?

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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