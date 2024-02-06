Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta düzenlenen Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesinde yapılan konutların tamamlanmasının ardından vatandaşların merakla beklediği tarih geldi. Elbistan deprem konutları kura sonuçları! Elbistan deprem konutları kura çekimi yapıldı mı?

ELBİSTAN DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ YAPILDI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ İZLE!

"53 BİN VATANDAŞIMIZA ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM"

11 ilimizde meydana gelen deprem insanlık tarihinin en sarsıcı felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçmiştir. Depremde yıkılan binaların yüzde 90'ının 1999 öncesi yapılmış olması felaketin boyutlarını artırmıştır. Hayatını kaybeden 53 bin vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Depremde kaybettiğimiz kardeşlerimizin aziz hatıralarını kalbimizde hep yaşatacağız. Şehitlerimize af ve mağfiret temenni ediyorum. Bu felakette yaralanan 107 bin insanımız başta olmak üzere depremden etkilenen kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.