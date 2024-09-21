Edin Dzeko kimdir? Edin Dzeko kaç yaşında ve nereli?

Futbolcu Edin Dzeko, futbolseverler tarafından sıkça merak edilen bir isim. 38 yaşındaki Boşnak forvet, şu anda Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giymektedir. Kariyeri boyunca birçok önemli kulüpte oynamış ve dikkat çekici istatistikler elde etmiştir. Dzeko'nun gol yeteneği ve deneyimi, takımına büyük katkılar sağlamaktadır. Edin Dzeko kimdir? Detaylar haberimizdedir…

EDİN DZEKO KİMDİR?

Edin Dzeko, 17 Mart 1986 yılında doğdu. Boşnak millî futbolcudur. forvet pozisyonunda görev yapan oyuncu, Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe takımında forma giymektedir. Ayrıca Bosna-Hersek millî takımının da kaptanlığını yapmaktadır. Ayrıca Bosna-Hersek millî takımının en çok gol atan futbolcusu konumundadır.

Üst üste üç yıl, Bosna'da Yılın Futbolcusu seçildi. Bosna Hersek'teki futbol taraftarları ve gazeteciler tarafından, "Bosnalı Elmas" veya "Elmas" (Boşnakça: "Bosanski Dijamant" ya da "Dijamant") lakabı takıldı. Roma'ya transfer olmadan önce Manchester City'de forma giyen Dzeko, 2008-09 sezonunda Bundesliga'yı kazandığı Alman kulübü VfL Wolfsburg'da gösterdiği performansla dikkat topladı. O sezon ligde attığı 26 gol ile en fazla gol atan ikinci oyuncuydu. Dzeko, 2009-10 sezonunda ise attığı 26 golle gol kralı oldu. Ayrıca her iki sezonda da on asist yaptı.

Dzeko, 2011-12 Premier League sezonunda, White Hart Lane'de Tottenham Hotspur'a karşı oynanan maçta, Manchester City formasıyla bir maçta dört gol attı. O sezonun son lig maçında, Queens Park Rangers karşısında son dakikalara 1-2 geride giren City, 90+2'de Dzeko ve 90+4'te Sergio Agüero'nun golleriyle maçı 3-2 kazanarak 44 yıl aradan sonra ilk kez Premier League şampiyonluğunu kazandı. Dzeko, daha sonra yaptığı açıklamada, attığı bu golün kariyerinin en önemli gollerinden birisi olduğunu belirtti. Dzeko, 3 Mart 2018'de Roma formasıyla 50. lig golünü attı ve böylece Avrupa'nın en büyük beş liginin üçünde 50 gol atan ilk oyuncu oldu.

Bosna-Hersek'in genç takımında da forma giyen Dzeko, 2007 yılında A takım düzeyinde ilk millî maçına çıktı. Ülkesi adına 101 maçta forma giyerken, toplamda 55 gol attı. Dzeko, Lihtenştayn'a karşı 7 Eylül 2012'de oynanan karşılaşmada yaptığı hat trick ile birlikte, Zvjezdan Misimovic ve Elvir Bolic'i geçerek Bosna-Hersek formasıyla tüm zamanların en çok gol atan oyuncusu oldu. 11 Eylül 2018'de Avusturya'ya karşı oynanan bir maçta, 95. kez Bosna-Hersek formasını giyerek, Emir Spahic'i geride bırakarak Bosna-Hersek formasını en çok giyen oyuncu oldu. 2014 FIFA Dünya Kupası'na elemelerinde, millî takım formasıyla 10 gol atarak, ülkesinin turnuvaya katılmasına önemli bir katkı sağladı.

Kulüp kariyeri

Erken kariyer

Dzeko, kariyerine Zeljeznicar'da başladı, 2003 ve 2005 yılları arasında orta saha pozisyonunda oynadı, ancak bu pozisyonda çok az başarı elde etti. Yaygın olarak, Dzeko'nun çok uzun ve teknik yetenekleri zayıf bir futbolcu olduğu düşünülüyordu. Ancak Dzeko'nun antrenörü Jirí Plíšek potansiyelini gördü ve Teplice'ye onu satın almasını önerdi. Dzeko, daha sonra bu takıma transfer oldu.

Fakat 2005 yılında, buradan kiralık olarak Ústí nad Labem takımına gitti ve 15 maçta 6 gol attı. O yılın ilerleyen zamanlarında Teplice'ye geri döndü ve 2007'ye kadar orada kaldı. 30 maçta 13 gol attı ve 2006-07 sezonunda Çek Ligi'nin en çok gol atan ikinci oyuncusu oldu. Buradaki performansıyla VfL Wolfsburg teknik direktörü Felix Magath'ın dikkatini çeken Dzeko, daha sonra €4 milyon bonservis ücreti karşılığında bu kulüple sözleşme imzaladı.

VfL Wolfsburg

Dzeko, Wolfsburg'a transfer olduktan sonra 11 maçta 5 gol attı ve 3 asist yaptı. Ayrıca Sportal tarafından 2007-08 Bundesliga sezonunun ilk yarısında en iyi forvet olarak seçildi. Almanya'da geçirdiği ilk sezonunda, takımı Wolfsburg ligi beşinci sırada tamamlayarak, 2008-09 sezonu için UEFA Kupası için eleme oynamaya hak kazandı. Dzeko 2007-08 sezonunda, 17 karşılaşmada 8 gol ve 7 asistlik bir performans ortaya koydu.

Wolfsburg, Temmuz 2008'de Bosnalı millî futbolcu Zvjezdan Misimovic'i aldıktan sonra, 2008-09 sezonunda Dzeko'nun performansı önemli ölçüde arttı. Edin, bu sezonun ilk yarısında 5 gol attı ve 7 asist yaptı. Ancak ligin ikinci yarısında tüm takımın performansı önemli ölçüde arttı. Dzeko, ikinci yarıda 21 gol attı ve 3 asist daha yaptı. Özellikle, takımının 7 Şubat - 26 Nisan 2009 tarihleri arasında yakaladığı 10 maçlık galibiyet serisinde, 11 gol ve 1 asistlik önemli bir katkı sağladı. Mayıs 2009'da Dzeko, 1899 Hoffenheimm'a karşı hat trick yaptı ve yine sadece iki hafta sonra Hannover 96'ya karşı yine hat trick yaptı. 2008-09 sezonunda şampiyon olan takımının formasıyla, ligde 32 maçta toplam 26 gol attı ve 10 asist yaptı. Takım arkadaşı Grafite'nin ardından ligin en golcü ikinci oyuncusu oldu. Wolfsburg, kulüp tarihinde ilk kez sezonu Bundesliga şampiyonu olarak tamamladı.

DFB-Pokal'de, iki maçta altı gol attı ve kulübünün turnuvanın finaline ulaştığı UEFA Kupası'nda 8 maçta 4 gol attı ve 2 asist yaptı. Bu performansının ardından, Bundesliga oyuncularına verilen Yılın Futbolcusu ödülünü kazandı. AC Milan'ın transfer etme çabalarına rağmen, Dzeko kulüpte kalmaya karar verdi ve sözleşmesini Haziran 2013'e kadar uzattı.

İlk UEFA Şampiyonlar Ligi golünü, 30 Eylül 2009'da Manchester United karşısında Old Trafford'da 2-1 mağlup oldukları karşılaşmada attı. 2009 Ballon d'Or'a aday gösterilen 30 futbolcudan birisiydi. 2009-10 sezonunda attığı 22 golle Bundesliga'da gol kralı oldu.

Dzeko 28 Ağustos 2010'da, 96 maçta 59 gol atarak, 149 maçta 57 gol atan Diego Klimowicz'i geride bıraktı ve kulüp tarihinde en çok gol atan oyuncu oldu. 2010-11 Bundesliga sezonunun ilk yarısında, Dzeko, 17 maçta 10 gol atmıştı.

Manchester City

Ağır spekülasyonlardan sonra, Manchester City teknik direktörü Roberto Mancini, 3 Ocak 2011'de Wolfsburg ile Dzeko'nun £27 milyon (€32 milyon) tutarında bir bonservis bedeli karşılığında transferi için anlaşmaya varıldığını açıkladı. Dzeko, 2008 yılında £32.5 milyon (€42.5 milyon) bonservis ücreti ödenerek Real Madrid'den transfer edilen Robinho'nun ardından, City'nin en pahalı ikinci transferi oldu. Ödenen bu rakam, o dönemde Premier League tarihinin en yüksek altıncı transfer ücreti oldu. Ayrıca, bu transferle birlikte, Bundesliga'da bir oyuncu için ödenen en yüksek transfer ücreti, Boşnak bir oyuncuya ödenen en yüksek transfer ücreti ve bunun yanı sıra eski Yugoslav bir oyuncuya ödenen en yüksek transfer ücreti rekorları da kırıldı. Eski Yugoslav bir oyuncuya ödenen en yüksek transfer ücreti, on yıldan uzun bir süredir, Real Madrid'in Fenerbahçe'ye 1999 yılında Elvir Baljic için ödediği €26 milyondu. Ağustos 2014'te, kulüple 2018 yılına kadar geçerli olan dört yıllık yeni bir sözleşme imzaladı.