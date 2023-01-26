E-devlet TOKİ kura sonucu sorgulama linki! TOKİ sonuç ekranı linki! TOKİ kura çekiliş sonuçları linki! Toki çekiliş sorgula!

TOKİ kapsamında gerçekleşen sosyal kont projesine milyonlarca kişi başvuru yaptı. Başvuru yapan vatandaşlar ise heyecanla TOKİ kura çekimlerinin sonuçlarını bekliyor. Arama motorlarında E-devlet TOKİ kura sonucu sorgulama linki TOKİ sonuç ekranı linki aramaları yapılıyor. İşte E-devlet TOKİ kura sonucu sorgulama linki! TOKİ sonuç ekranı linki! Toki çekiliş sorgula!

Burdur'da TOKİ kuraları çekildi, bin 116 konutun hak sahipleri belli oldu

TOKİ kura çekiliş sonuçları linki araması gündemde yer alıyor. TOKİ sosyal konut projesine başvuran milyonlarca vatandaş TOKİ tarafından kura çekimlerinin gerçekleşmesini bekliyor. Başvuru yapanlar heyecanla beklenen TOKİ kura sonuçlarını nereden öğreneceklerini ise merak ediyorlar. İşte E-devlet TOKİ kura sonucu sorgulama linki! TOKİ sonuç ekranı linki! TOKİ kura çekiliş sonuçları linki!

TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" sözleriyle tarihi sürecin başladığını duyurdu. TOKİ Şırnak sosyal konut kuraları tamamlandı. TOKİ kura sonuçları Toplu Konut İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden ve e Devlet'ten sorgulanabilecek.

E- DEVLET TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA!

TOKİ sosyal konut projesine başvuru yapan vatandaşlar E- Devlet üzerinden kura sonuçlarına erişebilecekler. TOKİ kura sonucunu sorgulamak için BURAYA tıklayınız