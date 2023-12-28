Dün gece İstanbul, İzmir ve Ankara'da Deprem Oldu mu? 28 Aralık'ta Deprem Oldu mu? Son Dakika Deprem Haberleri!

Dün gece deprem oldu mu? sorusu araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Az önce deprem nerede oldu son dakika! Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu?

DÜN GECE DEPREM OLDU MU?

Dün gece Türkiye'de birkaç deprem meydana geldi. Bu depremlerden bazıları şunlardır:

CATAKBASI-KOVANCILAR (ELAZIG): 28 Aralık 2023 tarihinde saat 07:11:49'da meydana gelen depremin büyüklüğü 2.2, derinliği 9.8 kilometre olarak kaydedilmiştir.

BALCILAR-CUNGUS (DIYARBAKIR): 28 Aralık 2023 tarihinde saat 06:35:12'de meydana gelen depremin büyüklüğü 1.8, derinliği 9.0 kilometre olarak kaydedilmiştir.

YUVACIK-HAMUR (AGRI): 28 Aralık 2023 tarihinde saat 05:40:16'da meydana gelen depremin büyüklüğü 1.7, derinliği 13.3 kilometre olarak kaydedilmiştir.

Ve diğer birkaç bölgede daha depremler olmuştur. Bu depremler genellikle düşük büyüklükte olup, derinlikleri değişkenlik göstermektedir.

SON DEPREMLER KANDİLLİ RASATHANESİ

28 ARALIK SON DEPREMLER AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ

Tarih ve Saat: 28 Aralık 2023, 07:11:49

Koordinatlar: Enlem 38.6822, Boylam 39.5747

Deprem Büyüklüğü: 2.2

Yer: Catakbasi-Kovancilar (Elazig)

Derinlik: 9.8 km

Çözüm Niteliği: İlksel

Tarih ve Saat: 28 Aralık 2023, 06:35:12

Koordinatlar: Enlem 38.2600, Boylam 39.4488

Deprem Büyüklüğü: 1.8

Yer: Balcilar-Cungus (Diyarbakir)

Derinlik: 9.0 km

Çözüm Niteliği: İlksel

Tarih ve Saat: 28 Aralık 2023, 05:40:16

Koordinatlar: Enlem 39.3305, Boylam 43.0305

Deprem Büyüklüğü: 1.7

Yer: Yuvacik-Hamur (Agri)

Derinlik: 13.3 km

Çözüm Niteliği: İlksel

Tarih ve Saat: 28 Aralık 2023, 05:05:00

Koordinatlar: Enlem 35.1110, Boylam 26.4563

Deprem Büyüklüğü: 2.7

Yer: Girit Adası (Akdeniz)

Derinlik: 3.3 km

Çözüm Niteliği: İlksel

Tarih ve Saat: 28 Aralık 2023, 04:59:51

Koordinatlar: Enlem 37.3188, Boylam 37.0277

Deprem Büyüklüğü: 1.9

Yer: Cennetpinarı-Pazarcık (Kahramanmaraş)

Derinlik: 4.7 km

Çözüm Niteliği: İlksel

Tarih ve Saat: 28 Aralık 2023, 04:45:03

Koordinatlar: Enlem 38.8003, Boylam 37.4465

Deprem Büyüklüğü: 2.2

Yer: Bağlıcay-Gürün (Sivas)