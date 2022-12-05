Dün akşam MasterChef'e kim elemdi? Tolga mı Gamze mi?

TV8'de ekrana gelen MasterChef Türkiye'de, bu yılın altıncı eleme heyecanı yaşandı. Yeni sezonda hafta boyunca oynanan dokunulmazlık ve eleme oyunları sonrasında potaya giren yarışmacılardan biri bu akşam veda etti. Mehmet Yalçınkaya, elenen ismi açıkladı. Masterchef Türkiye'de kim elendi? 4 Aralık 2022 Pazar Masterchef'e veda eden kim oldu? Tolga mı, Gamze mi elendi? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dün ekranlara gelen MasterChef Türkiye'de kim elendi? Tolga mı, Gamze mi? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF TÜRKİYE'DEN KİM ELENDİ?

Elenen isim belli oldu. Potada Gamze, Burak Kaya, Büşra ve Tolga yer alıyor. Potadan ilk çıkan isim Burak Kaya oldu. Şeflerden 34 puan alan Burak Kaya MasterChef'te elenmekten kurtuldu. Büşra ise şeflerden 29 puan alarak eleme potasından kurtuldu. Hasta olduğu bir haftada Büşra ilk 8'e yükseldi. Büşra'' Kalan arkadaşlarım için üzgünüm. Sevdiğim insanlar.'' dedi. MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Gamze oldu. Gamze 25 puan aldı, Tolga 28 puan aldı. Tolga, ''İkidir yanımdan biri gidiyor. Gamze ile 3. turdan beri birlikteyiz. Çok başarılı ve büyük bir ailenin annesi. Teşekkür ederiz, emeklerin için. Örnek bir insansın.'' dedi.

Gamze, ''Burada yemekler yaptık bazen güzel bazen kötü. Hepsini tattırdım size. Başka insanların hayali bir şey... Ben bunun için bana kattıklarınız için teşekkür ederim. Erken de olsa buradan veda edeceğim kazandığım bilgileri cebime koyup.'' ifadelerini kullandı.

MASTERCHEF GAMZE KİMDİR?

MasterChef'e veda eden Gamze 1988 yılında İstanbul'da doğdu. 34 yaşındaki yarışmacı İlk ve orta öğreniminin ardından lisede Çocuk Gelişimi bölümünden mezun oldu.

Daha sonra İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde Çocuk Gelişimi Bölümü'nde lisan eğitimi almaya başladı. Buradaki öğrenim hayatı hala devam etmektedir. Gamze evli ve beş çocuk annesidir. Yemek yapmayı çok sevdiğini sürekli dile getiren Masterchef Gamze, İBB meslek kurslarında aşçılık eğitimi aldığını oradan birçok şey öğrendiğini belirtti. Tosun, Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği yemek kursundan sertifika aldığını söyledi. İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde ikamet etmektedir.

MASTERCHEF'E GEÇEN HAFTA KİM VEDA ETTİ?

Masterchef yarışmasında son bölüm kim elendi merak ediliyor. Bu hafta yayınlanan Masterchef yeni bölümde elenen isim henüz belli değil. Geçen hafta Masterchef yarışmasına Fatma Nur veda etti.