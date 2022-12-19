Haftaiçi her gün yayınlanan moda programı Doya Doya Moda'ya iki yeni yarışmacı katıldı. Yoğun ilgiyle izlenen Doya Doya Moda yarışmasının izleyicileri, yeni yarışmacı Yağmur'un hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Doya Doya Moda Yağmur kimdir? Yağmur Banda kaç yaşında, nereli? Doya Doya Moda Yağmur İnstagram hesabı ne? İşte detaylar...

Doya Doya Moda, hafta içi her gün saat 14.30'da ekranlara geliyor. TV8'de yayınlanan Doya Doya Moda programına bu hafta katılan yeni yarışmacılarının kim olduğu araştırılıyor. Doya Doya Moda programının yeni yarışmacısı Yağmur Banda merak konusu oldu.Yoğun ilgiyle izlenen Doya Doya Moda yarışmasının izleyicileri, Yağmur Banda'nın hayatı araştırılıyor. Peki, Doya Doya Moda Yağmur kimdir? Yağmur Banda kaç yaşında, nereli? Doya Doya Moda Yağmur İnstagram hesabı ne? Detaylar haberimizde...

DOYA DOYA MODA YAĞMUR KİMDİR?

Yağmur Banda, 1998 yılında İzmir'de doğmuştur. İzmir Büyükşehir Belediyesi Taekwondo takımında yer almaktadır. Yağmur Banda'nın en büyük başarısı 2012 yılında 55 kiloda kazandığı Taekwondo Türkiye şampiyonluğudur.

Taekwondo'nun dışında birçok spor dalıyla uğraşan Yağmur Banda, özellikle yüzmede beceri sahibidir. 2006 yılında Taekwondoya başlayan Yağmur Banda 11 yıldır bu spor ile uğraşmaktadır. Yağmur Banda, Survivor 2022: All Star yarışmasında mücadele etmiştir.

YAĞMUR BANDA İNSTAGRAM ADI NEDİR?

Yağmur Banda'nın instagram hesap adı @yagmurbanda'dır. İnstagram'da 206 bin takipçisi bulunmaktadır.