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DOLAR KAÇ TL OLDU? 1 dolar ne kadar? Mehmet Şimşek artışlarla ilgili ne söyledi?

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Son günlerde yüksek bir seyir izleyen dolar kurunda tarihi bir eşik daha aşıldı. 32 TL'yi gören dolar kuru sonrasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten "Döviz piyasasında son dönemde yaşanan dalgalanmanın geçici olduğu değerlendirilmelidir." mesajı geldi. Dolar kuru son durumu merak ediliyor. Döviz piyasalarında hareketlilik devam ediyor ve dolar kuru son dakika değerleri yakından takip ediliyor. Güncel dolar kuru ile ilgili detaylar haberimizde.

21 Şubat'ta 31 TL'yi görerek tarihi zirveyi gören dolar, değerlenmesini sürdürerek bugün 32 TL seviyesine ulaştı. Yerel seçim öncesi kurdaki hareketlilik dikkat çekerken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise uyguladıkları ekonomik programın "beklendiği gibi" çalıştığını açıkladı. Peki, dolar kaç TL oldu? 1 Dolar ne kadar?

BAKAN ŞİMŞEK ARTIŞLARLA İLGİLİ NE SÖYLEDİ?

Kurdaki hareketlilik dolara olan ilgiyi artırırken dolarda yeni bir eşiğin aşılması piyasayı tekrar hareketlendirdi. Dolar'ın 32 TL'yi görerek yukarı seviyeleri zorladığı görülürken Bakan Mehmet Şimşek, yeni bir açıklamada bulunarak "dalgalanma geçici" mesajı verdi.

DOLAR KAÇ TL OLDU?

1 Dolar güncel olarak 31,99 TL oldu.

STERLİN KAÇ TL OLDU?

1 Sterlin güncel olarak 41,12 TL oldu.

EURO KAÇ TL OLDU?

1 Euro güncel olarak 35,05 TL oldu.

DOLAR KAÇ TL OLDU? 1 dolar ne kadar? Mehmet Şimşek artışlarla ilgili ne söyledi?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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