AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu, Samsun'da hayatını kaybetti. Partililer ve vatandaşlar ise merak ediyor. Doğukan İslamoğlu kimdir? AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu neden öldü, kaç yaşında, hayatı ve biyografisi! İşte detaylar…

DOĞUKAN İSLAMOĞLU KİMDİR? AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu neden öldü, kaç yaşında, hayatı ve biyografisi!

Ak Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu,Samsun'da hayatını kaybetti. Geçirilen aynı kazada İslamoğlu ile birlikte 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı. Peki, Doğukan İslamoğlu kimdir? AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu neden öldü, kaç yaşında, hayatı ve biyografisi! İşte detaylar…

DOĞUKAN İSLAMOĞLU KİMDİR?

Doğukan İslamoğlu 25 yaşındaAK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanıydı.

AK PARTİ ARTVİN GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI DOĞUKAN İSLAMOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Samsun'da gerçekleşen kaza sonucu İslamoğlu ile Topuz, kurtarılamadı. Nuhcan Çevik de bu sabah yaşamını yitirdi. Sağlam'ın ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.