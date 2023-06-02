Diyarbakır kaç milletvekili çıkarıyor? Diyarbakır milletvekilleri sayısı kaç? 28. Dönem Diyarbakır AK Parti, YSP, CHP milletvekilleri!
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14 Mayıs 2023 seçimlerinin tamamlanmasının ardından Diyarbakır'da seçilen milletvekilleri merak edildi. Peki Diyarbakır milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem AK Parti, YSP, CHP milletvekilleri! Diyarbakır kaç milletvekili çıkarıyor? Diyarbakır milletvekilleri sayısı kaç?
Diyarbakır milletvekili sayısı kaç? Diyarbakır milletvekilleri kim? Türkiye 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Sandıkların tamamı açılırken, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarıyla yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Peki, Diyarbakırmilletvekilleri! İşte, CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri!
DİYARBAKIR KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARIYOR?
Diyarbakır İli, (1937'ye kadar Diyarbekir) Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) 12 milletvekili göndermektedir.
SEÇİLEN DİYARBAKIR MİLLETVEKİLLERİ
YSP Milletvekilleri
Berdan Öztürk
Halide Türkoğlu
Osman Cengiz Çandar
Adalet Kaya
Serhat Eren
Sevilay Çelenk Özen
Mehmet Kamaç
Ceylan Akça Cupolo
AK Parti Milletvekilleri
Mehmet Galip Ensarioğlu
Mehmet Sait Yaz
Suna Kepolu Ataman
CHP Milletvekilleri
Mustafa Sezgin Tanrıkulu