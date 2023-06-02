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Diyarbakır kaç milletvekili çıkarıyor? Diyarbakır milletvekilleri sayısı kaç? 28. Dönem Diyarbakır AK Parti, YSP, CHP milletvekilleri!

Diyarbakır kaç milletvekili çıkarıyor? Diyarbakır milletvekilleri sayısı kaç? 28. Dönem Diyarbakır AK Parti, YSP, CHP milletvekilleri!

Gündem Haberleri

14 Mayıs 2023 seçimlerinin tamamlanmasının ardından Diyarbakır'da seçilen milletvekilleri merak edildi. Peki Diyarbakır milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem AK Parti, YSP, CHP milletvekilleri! Diyarbakır kaç milletvekili çıkarıyor? Diyarbakır milletvekilleri sayısı kaç?

Diyarbakır milletvekili sayısı kaç? Diyarbakır milletvekilleri kim? Türkiye 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Sandıkların tamamı açılırken, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarıyla yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Peki, Diyarbakırmilletvekilleri! İşte, CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri!

DİYARBAKIR KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARIYOR?

Diyarbakır İli, (1937'ye kadar Diyarbekir) Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) 12 milletvekili göndermektedir.

SEÇİLEN DİYARBAKIR MİLLETVEKİLLERİ

YSP Milletvekilleri

Berdan Öztürk

Halide Türkoğlu

Osman Cengiz Çandar

Adalet Kaya

Serhat Eren

Sevilay Çelenk Özen

Mehmet Kamaç

Ceylan Akça Cupolo

AK Parti Milletvekilleri

Mehmet Galip Ensarioğlu

Mehmet Sait Yaz

Suna Kepolu Ataman

CHP Milletvekilleri

Mustafa Sezgin Tanrıkulu

Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Diyarbakır Gündem Politika Haberler

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