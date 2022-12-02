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Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi - DUS sınavı katılım sağlayan adaylar, yerleştirme sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını merak ederek internet üzerinde, Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi - DUS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? sorusunu araştırıyor. Bu haberimizde merak eden vatandaşlar için Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi - DUS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? sorusunu yanıtladık. İşte, Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi - DUS yerleştirme sonuçları açıklandı! 2022 DUS yerleştirme sonucu Sorgulama ekranı!

DİŞ HEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ - DUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

16-22 Kasım 2022 tarihleri arasında tercih işlemleri tamamlanan, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının (2022-DUS) yerleştirme işlemleri başarıyla tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 2 Aralık 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecektir. Ayırca aşağıda yer alan kısımdan da Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi - DUS sınavı yerleştirme sonuçları sorgulama ekranına ulaşabilir.

DİŞ HEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ - DUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI