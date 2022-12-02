Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi - DUS yerleştirme sonuçları açıklandı! 2022 DUS yerleştirme sonucu Sorgulama ekranı!

Gündem Haberleri

Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi - DUS yerleştirme sonuçları açıklandı! 2022 DUS yerleştirme sonucu Sorgulama ekranı!

Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi - DUS sınavı katılım sağlayan birçok aday, heyecanla yerleşme sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu. Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi - DUS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? sorusu ile birlikte araştırmaya yapan adaylar, 2022 DUS yerleştirme sonucu Sorgulama ekranını da sıklıkla arıyor. İşte, Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi - DUS yerleştirme sonuçları açıklandı! 2022 DUS yerleştirme sonucu Sorgulama ekranı!

VHKİ nedir? VHKİ hangi puan türü ile atanır? VHKİ ne demek, ne kadar maaş alır?VHKİ nedir? VHKİ hangi puan türü ile atanır? VHKİ ne demek, ne kadar maaş alır?

Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi - DUS sınavı katılım sağlayan adaylar, yerleştirme sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını merak ederek internet üzerinde, Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi - DUS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? sorusunu araştırıyor. Bu haberimizde merak eden vatandaşlar için Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi - DUS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? sorusunu yanıtladık. İşte, Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi - DUS yerleştirme sonuçları açıklandı! 2022 DUS yerleştirme sonucu Sorgulama ekranı!

DİŞ HEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ - DUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

16-22 Kasım 2022 tarihleri arasında tercih işlemleri tamamlanan, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının (2022-DUS) yerleştirme işlemleri başarıyla tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 2 Aralık 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecektir. Ayırca aşağıda yer alan kısımdan da Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi - DUS sınavı yerleştirme sonuçları sorgulama ekranına ulaşabilir.

DİŞ HEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ - DUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Ösym Gündem Eğitim Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title