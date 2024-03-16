DEVA Partisi Siverek adayı Ferat Göz kimdir? 2024 DEVA Partisi Şanlıurfa Siverek belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Siverek belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Şanlıurfa Siverek adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Siverek Belediye Başkan Adayı Ferat Göz kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

FERAT GÖZ KİMDİR?

Ferat Göz, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Siverek belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ SİVEREK ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Siverek adayı belli oldu. DEVA Partisi Siverek Belediye Başkan Adayı Ferat Göz oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.