DEVA Partisi Bolu belediye başkan adayı kim? 2024 DEVA Partisi Bolu adayı Nadir Gürkan Yetkin kimdir?
DEVA Partisi'nin Bolu belediye başkan adayı, Bolu ilinde yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Seçmen tarafından 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi Bolu adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Bolu Belediye Başkan Adayı Nadir Gürkan Yetkin kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları!
DEVA Partisi Bolu belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Bolu adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Bolu Belediye Başkan Adayı Nadir Gürkan Yetkin kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...
DEVA PARTİSİ BOLU ADAYI KİMDİR?
DEVA Partisi'nin Bolu adayı belli oldu. DEVA Partisi Bolu Belediye Başkan Adayı Nadir Gürkan Yetkin oldu.
DEVA PARTİSİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?
Adana: Hamza Milli
Ağrı: Ayten Erat
Ankara: Mümtaz Akıncı
Antalya: Kıvanç Çetinkaya
Bilecik: Kadir Emre
Bingöl: Mesut Günaydın
Bitlis: Fikret Bakır
Bolu: Nadir Gürkan Yetkin
Burdur: Recep Oğuz
Isparta: Tuna Tokuç
İstanbul: İdris Şahin
İzmir: Serap Karaosmanoğlu
Rize: Pınar Kuk
Sakarya: Mehmet Erdoğan
Samsun: Kebire Birer Türk
NADİR GÜRKAN YETKİN KİMDİR?
Nadir Gürkan Yetkin, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Bolu belediye başkan adayı olmuştur.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.