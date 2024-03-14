DEVA Partisi Bigadiç adayı Pelin Demirtaş kimdir? 2024 DEVA Partisi Balıkesir Bigadiç belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Bigadiç belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Balıkesir Bigadiçadayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Bigadiç Belediye Başkan Adayı Pelin Demirtaş kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

PELİN DEMİRTAŞ KİMDİR?

Pelin Demirtaş, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Bigadiç belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ BİGADİÇ ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Bigadiç adayı belli oldu. DEVA Partisi Bigadiç Belediye Başkan Adayı Pelin Demirtaş oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.