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Depremzede Vatandaş Motosikletini Geri İstiyor

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"Elim, ayağımdı" dediği motosikletini taşan dereye kaptıran depremzede vatandaş, bulanlara geri getirin çağrısında bulundu

HATAY - Hatay'da etkisini hissettiren yağışlı havayla birlikte 50 Bin TL değerindekini motosikletini taşan dereye kaptıran Ertan Oğur, 'Elim, ayağımdı' dediği motosikletini bulacak olan vatandaşlardan geri getirmelerini istedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Akdeniz için kuvvetli fırtına uyarısında bulunmuştu. Hatay'da yağışlı hava ve kuvvetli fırtına gece saatlerinden itibaren etkisini hissettirmeye başladı. Fırtınayla birlikte etkili olan yağışlı hava derelerin debisinin artmasına ve hayatın olumsuz etkilenmesine neden oldu. Antakya ilçesi Kuzeytepe Mahallesi'nde bölgeden geçen dere de yağışlı havanın etkisiyle taştı ve kısmen yol kapandı. Sabah işinden çıktıktan sonra yaşamını sürdürdüğü ahşap evler geçici yaşam merkezine gitmek isteyen Ertan Oğur isimli depremzede vatandaş, 50 Bin TL değerindeki motosikletini taşan dereye kaptırdı. 'Elim, ayağımdı' dediği motosikletinin bulunması umuduyla derenin başında bekleyen Oğur, aracını bulanlardan geri getirmelerini istedi.

"Baya bir sel vardı burada oda aldı gitti"

Motosikletini bulacak olan vatandaşlardan geri getirmelerini isteyen Ertan Oğur, "Hatay'da hava çok kötü. Yağış çok, dün saat 6'dan beri yağış var. Hiç durmadan fırtınayla birlikte devam ediyor. Afet yaşıyoruz şuanda. Ben gece çalışıyorum, sabah işten geliyordum. Derenin kapalı olduğunu gördüm. Motosikletle geçeceğimi düşündüm. Ardından beni düşürünce motosiklet elimden kaçtı. Baya bir sel vardı burada oda aldı gitti. Beyaz renkteydi, bulanlardan insanlık namına haber etmesini istiyoruz. Yaklaşık 50 Bin TL değerindeydi. Ama elimiz, ayağımızdı o olmasa işe gidemeyeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

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