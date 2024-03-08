SON DAKİKA: Deprem nerede oldu? Depremin büyüklüğü ne?

Deprem nerede oldu? Depremin büyüklüğü ne? Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.27'de merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesinin yaklaşık 41 kilometre açıkları olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

DEPREM NEREDE OLDU?

Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.27'de merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesinin yaklaşık 41 kilometre açıkları olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ NE?

Depremin 36,05 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.